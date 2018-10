A los largo de los últimos años, muchos futbolistas peruanos llegaron a las ligas top de Europa en busca de suerte. Muchos de ellos llamaron la atención de los cazatalentos, pero las movidas empresariales les jugaron una mala pasada.

Aldo Corzo y Juan José Barros llegaron a Alemania para probarse en el Werder Bremen. Los peruanos se encontraron con Claudio Pizarro, que la hizo de traductor en su momento, según indicó la página oficial del club alemán.

“Aquí, los aficionados se preguntan acerca de dos jugadores: Juan José Barros y Aldo Corzo. Ellos están a prueba y vienen desde Perú, y participan como invitados en las sesiones de práctica”, señaló la Web oficial del Bremen.

Por otro lado, cuando tenía 16 años, Junior Ponce fue invitado por el FC Barcelona a pasar pruebas. El exjugador de Alianza Lima fue visto en acción por ojeadores del club catalán. En abril del 2010, al club aurinegro le llegó la invitación formal para que el talentoso futbolista peruano entrene con el club.

Alexander Succar pasó hizo pruebas en Friburgo. “Me fue bastante bien, hice goles en un campeonato relámpago. Le anoté al Nottingham, Red Bull Salzburg, quedamos segundos. Estuve tres meses entre idas y venidas. Lamentablemente la empresa que me llevó no llegó a un acuerdo. No fue por un tema de rendimiento”, dijo en su momento el hoy atacante de 23 años.