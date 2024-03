Justo cuando el Cagliari comenzaba a hacerse fuerte en este segundo semestre de la temporada, encadenando cuatro partidos sin perder –dos empates y dos triunfos–, este sábado sufrió un duro revés en su visita al Monza, al perder por 1-0 en el compromiso correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Serie A 2023-24. Gianluca Lapadula, quien fue titular pero no contó con grandes ocasiones de peligro, tendrá que tomar un breve receso del campeonato italiano y enfocarse en la Selección Peruana para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana.

Si bien ‘Lapa’ llegaba con la moral al tope después de anotar en la victoria por 4-2 sobre la Salernitana, el Monza hizo su tarea y goleó en el momento justo para a partir de ahí manejar el trámite hasta obtener los tres puntos, valiosos en su objetivo de clasificar a un torneo internacional la próxima campaña. Los de Cerdeña, por su parte, tendrán que mejorar para por fin alejarse de los puestos de descenso –hoy están en la casilla 16 con 26 puntos, por lo fue importante la caída del Empoli ante el Bologna para que no terminaran en la zona roja–.

El único gol del partido lo anotó Daniel Maldini, con un soberbio tiro libre a los 41′ que fue difícil de atajar para el portero Simone Scuffet. Claudio Ranieri adelantó sus líneas en la etapa complementaria y buscó llevarse al menos un empate del U-Power Stadium, pero los locales se mantuvieron firmes y sin fisuras en su última línea. Así pues, los dirigidos por Raffaele Palladino hicieron respetar su casa y sumaron 42 puntos, quedando a cinco unidades de la Atalanta, el último clasificado a la Conference League.

En cuanto a los números que ha cosechado Gianluca Lapadula en lo que va de la presente temporada, registra 17 partidos disputados entre Serie A y Copa Italia, marcando un total de tres goles en 863′ jugados. Hay que tomar en cuenta que ‘Lapa’ comenzó algo tarde la campaña, debido a un largo proceso de recuperación después de haberse sometido a una operación para una limpieza en el tobillo, la cual lo tuvo de para por más de 80 días y se perdió un total de 13 partidos, entre el Cagliari y la Selección Peruana.

Por otro lado, Claudio Ranieri compareció ante los medios de comunicación después de la derrota ante el Monza y se mostró optimista en conseguir buenos resultados tras el parón por la fecha FIFA. “¿Decepcionado con cero puntos? No estoy decepcionado, estoy satisfecho con mi actuación. Saquemos de nuestra cabeza las palabras negativas y pensemos sólo en el trabajo y el sacrificio por la salvación”, manifestó en conferencia de prensa.

El estratega italiano valoró la actitud de sus dirigidos para digerir este mal resultado, ya que todos saben que están juntos en esta pelea por mantener la categoría. “¿Cómo mantengo la calma? Lo lamentaron pero los felicité. Teníamos delante un equipo que sabe jugar bien al fútbol, no lo olvidemos. Cometimos errores pero no puedo culpar a estos muchachos por nada. Siempre he dicho que, si lo hacemos, nos salvaremos sólo el último día. No pequemos de euforia después de sacar la cabeza del agua”, agregó.

Finalmente, respecto al trámite del compromiso ante el Monza, Ranieri sostuvo que fallaron en las pocas situaciones que generaron y el único gol que anotaron fue anulado por posición adelantada. “Solo hicimos un tiro a puerta y lamentablemente estábamos en fuera de juego. Es una pena porque conocíamos las cualidades de Monza y lo habíamos abordado de forma compacta. No quiero poner excusas, pero nos faltaron jugadores de calidad y velocidad. El equipo lo dio todo y los felicité”, puntualizó.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de conocerse la nómina de convocados de Jorge Fossati –con la presencia de Gianluca Lapadula, quien llegará a nuestro país el martes 19–, la Selección Peruana comenzó a trabajar en la Videna con miras a los partidos amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, pactados para el viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El primero de ellos se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segundo en el Monumental; ambos desde las 8:30 p.m.

Hay que tomar en cuenta que la ‘Blanquirroja’ también tendrá dos duelos de preparación más en junio, previo a su participación en la Copa América 2024, a desarrollarse en Estados Unidos desde el 20 de dicho mes hasta el 14 de julio. El seleccionado nacional quedó ubicado en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el quinto representantes de la Concacaf, que saldrá del ganador del encuentro entre Canadá y Trinidad y Tobago.





