Desde que se recuperó de su lesión, el delantero ha jugado los últimos siete partidos de Cagliari de forma ininterrumpida. Y su equipo recién volvió al triunfo en la última fecha de la Serie A. El momento es delicado porque el club están en zona de descenso (se ubica en la antepenúltima posición). Y el ‘Bambino’ dejó claro que solo piensa en lograr más triunfos que le permitan al ‘Rossoblu’ salir del fondo.

“Me siento muy bien. Estoy jugando. Estoy contento y mañana tendremos un partido muy importante y hay que enfocarnos muy bien”, dijo Lapadula sobre su presente. “Agradezco mucho al ‘profe’ (Claudio Ranieri). Nos llevamos muy bien, desde el año pasado. Claro, yo también quiero ayudar al equipo porque lo necesita y falta muy poco y mañana de verdad será muy importante”, agregó.

Este sábado, Cagliari recibirá a Salernitana en el Estadio Unipol Domus por la fecha 28 de la Serie A. Se espera que lleguen miles de hinchas a alentar a su equipo en este difícil momento. Y Gianluca no dudó en comparar a la afición del club con la de la ‘Blanquirroja’. “Hay una gran hinchada. Tiene cosas parecidas a la de Perú”, señaló al respecto.

Ya pensando en la ‘Bicolor’, el ‘Bambino’ destacó que solo ha recibido “algunos mensajes” de Fossati y que tiene muchas ganas de “conocer a todos y jugar”. Eso sí, no quiso hablar mucho sobre los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. “Tenemos dos amistosos muy importantes, pero, como te dije antes, yo mañana tengo un partido muy importante, tengo que enfocarme. Cuando llegue el tiempo de la Selección, siempre estaré listo”, sostuvo al respecto.

Lapadula, quien fue parte del último proceso clasificatorio -en el que la Selección Peruana se quedó a puertas de clasificar a Qatar 2022-, se mostró optimista de cara a lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. “Creo que falta mucho. Mi ley es el trabajo. Yo tengo la seguridad de que con el trabajo podemos sacarlo adelante”, apuntó.

Finalmente, le dedicó un par de mensajes a Tapia y Christian Cueva, quienes se están recuperando de sus respectivas lesiones. “Quiero desear lo mejor al ‘Cabezón’. Recupérate muy pronto”, dijo. Sobre ‘Aladino’ comentó lo siguiente: “Le escribí algún mensaje y todavía no me ha contestado. Le deseo lo mejor al ‘Cholito’. Ojalá que pueda podamos ir a cenar, me encantaría. Le mando un ‘abrazote’ muy grande”.

¿Cuándo son los amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana de Jorge Fossati afrontará sus dos primeros amistosos en marzo. El primer encuentro será ante Nicaragua, que está programado para jugarse el viernes 22 de marzo desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. Unos días después, el martes 26 de marzo, la ‘Bicolor’ enfrentará a República Dominicana desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental.





