Desde que se recuperó de su lesión, Gianluca Lapadula volvió al once titular de Cagliari, pero no ha podido —hasta el momento— anotar goles y ayudar a conseguir triunfos. El ‘Bambino’ regresó a las canchas el pasado 21 de enero y ha disputado seis partidos, en los que obtuvo cuatro derrotas y dos empates. Este domingo, fue titular en el 1-1 ante Napoli y, nuevamente, no pudo destacar. De esta forma, el jugador de la Selección Peruana sumó un nuevo duelo sin marcar y ya lleva más de dos meses sin romper las redes rivales en la Serie A de Italia.

Para enfrentar al vigente campeón de la liga italiana, el entrenador Claudio Ranieri puso a sus mejores hombres en la alineación oficial, entre ellos Lapadula. El atacante, como es habitual, luchó solo contra los defensas e intentó crearse oportunidades de gol. Eso sí, la zaga del Napoli se mostró firme y no le dio muchas chances de quedar cómo frente al portero. Tras sesenta minutos de juego, ‘Lapagol’ fue reemplazado.

Ranieri se dio cuenta de que a Gianluca no le estaba yendo bien con los defensores rivales, así que lo sustituyó por Leonardo Pavoletti poco después del inicio del segundo tiempo. Para su mala suerte, a los minutos llegó el gol de Victor Osimhen, para el 1-0 a favor de la visita. Cuando parecía que se quedaba con las manos vacías, apareció Zito Luvumbo en el tiempo de descuento para lograr el empate.

Sobre Lapadula, se mostró decepcionado tras salir del campo de juego, pues las cosas no le están saliendo como esperaba desde que se recuperó de su lesión. El ‘Bambino’ ha jugado los duelos ante Frosinone, Torino, AS Roma, Lazio, Udinese y Napoli, y en ninguno ha podido marcar ni asistir. Su último gol fue el pasado 11 de diciembre de 2023, cuando marcó el 1-1 ante Sassuolo. Finalmente, Cagliari ganó ese duelo por 2-1.

A estas alturas, el gran objetivo de Cagliari es mantener la categoría y jugar la próxima temporada en la Serie A. Actualmente se ubica en la penúltima casilla y están casi contra la lona. Suma solo cuatro partidos ganados, luego empató en siete ocasiones y perdió 14 veces. Asimismo, tienen una diferencia de -23 goles. No cabe duda de que necesita reaccionar para quedarse en la máxima competición de Italia.





¿Cuándo es el próximo partido de Cagliari?

Luego del empate ante Napoli, Cagliari se prepara para enfrentar a Empoli en el Stadio Carlo Castellani (Empoli), por la 27 jornada de la Serie A de Italia. El compromiso está programado para jugarse el domingo 3 de marzo desde las 9:00 de la mañana (hora peruana). Se espera que el delantero de la Selección Peruana vuelva a tener minutos en el campo de juego.

Cabe mencionar que Cagliari no está pasando un buen momento en la Serie A, pues se ubica en el puesto 19 y está en zona de descenso. Tiene 20 puntos, al igual que Verona, que está en el puesto 18. Eso sí, Sassuolo, puesto 17, también tiene la misma cantidad de puntos. El equipo del ‘Bambino’ necesita ganar para salir del fondo de la tabla.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO