En Alianza Lima existía el malestar por la sanción a Christian Cueva, pues a pesar de que esta se dio a conocer hace más de una semana, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) no había respondido a tiempo a su solicitud de nulidad. Incluso, este último viernes volvieron a enviar un documento insistiendo con su postura. Bueno, pues, la respuesta llegó al día siguiente: este sábado se confirmó a ratificación del partido de sanción al mediocampista ‘blanquiazul’, lo cual lo deja fuera del encuentro ante Carlos A. Mannucci por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Según la respuesta de la CD-FPF, Diego Haro, el árbitro que expulsó a ‘Aladino’ en el duelo ante Unión Comercio, reafirmó lo que dijo en su informe. En dicho documento señala que el futbolista ‘blanquiazul’ insultó al cuatro colegiado, Wilder Espinoza, por el tiempo extra que añadió. “A los 90′+2′ minutos de juego del encuentro de ambos equipos, el jugador Christian Cueva Bravo fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo a mi persona, diciendo textualmente: ‘¿de dónde saca 8 minutos ese huevón?’”, se lee en la misiva.

“La Comisión Disciplinaria de la FPF como órgano jurisdiccional, es respetuosa de la independencia y autonomía de los demás órganos conformantes del ente rector, por ende, hace énfasis que las decisiones impuestas en el terreno de juego son respetadas a cabalidad en irrestricto respeto de las reglas de juego y las buenas prácticas del fútbol”, agregan.

A pesar de que en sus dos solicitudes Alianza Lima adjuntó las versiones de Cueva y los testigos que estuvieron alrededor del hecho en el estadio Carlos Municipal Carlos Vidaurre García, la CD-FPF no las tomó en cuenta. De esta manera, en el último párrafo de su documento aclaran la postura de Diego Haro y su terna arbitral.

“Hoy, siendo 5 de mayo del año en curso, vuelvo a ratificar las palabras que me comunica el Sr. Wilder Espinoza en el partido que se jugó el 23 de abril, ratificándonos como árbitro y 4to. árbitro a ustedes señores de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol”, cierran.

Christian Cueva todavía no ha podido marcar su primer gol tras su regreso a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuál fue el testimonio de Christian Cueva sobre su expulsión?

Según el testimonio que dio Christian Cueva en diálogo con Movistar Deportes, nunca dijo esos insultos, tal como el cuarto árbitro, Wilder Espinoza, le comentó al colegiado principal. “Él dijo que yo les había dicho que son una cag***. El cuarto árbitro habló y efectivamente le dijo a Diego Haro que son una cag***. Lo único que yo le dije fue por qué dio ocho minutos. Lo hice acá, lo hice en el partido con Paraguay donde me acerqué al cuarto y le dije por qué los dos minutos extra. No hay nada de malo. Grité fuerte para que me escuche el árbitro”, manifestó el mismo día que fue expulsado.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la última derrota ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a jugar este domingo 7 de mayo cuando reciba a Carlos A. Mannucci por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2023. Este compromiso está programado para las 8:00 p.m. y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva. En vista de que Universitario descansará esta fecha, los ‘Íntimos’ podrían recuperar el liderato del campeonato si derrotan al ‘Tricolor’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.