Nicolás llegó a este mundo el 12 de marzo del 2008, una década después de que se abuela emprenda su travesía por el Viejo Continente. Actualmente defiende los colores de la Sub 15 del club que milita en la Serie A desde la temporada 2013-2014. Su carrera en el fútbol empezó a los cinco años con los colores del Reggio Calcio, equipo de su ciudad natal. Su posición es la de mediocentro, pero no siempre se ubicó en esa parte del terreno de juego. Supo también rendir como mediapunta y delantero . Entre sus principales características destacan su excelente técnica, personalidad aguerrida, pausa necesaria y visión de juego.

Su notable talento no ha pasado desapercibido dentro de la Federación Italiana de Fútbol. En el último trimestre del 2022 decidieron citarlo para pasar unas pruebas con el seleccionado juvenil Sub-15. Sin embargo, esto no lo hace suprimir la chance de vestir la camiseta de la Selección Peruana. Sassuolo ya aseguró a su ‘joya’ hasta el 2027, después de que el año pasado firmen un contrato por cinco temporadas.

¿Qué tal te fue esta temporada?

Este curso me ha ido muy bien. Soy titular en el equipo Sub 15 de Sassuolo y hemos llegado a los octavos de final del torneo de mi categoría. Gracias a mis buenas actuaciones recibí la convocatoria a la selección de Italia. Un gran paso para mi carrera como futbolista.

¿Cómo te fue en esta primera convocatoria a la ‘Azurri’?

Primero me citaron para pasar una prueba con 200 jugadores. En esta lista estaban los mejores Sub 15 de todo el país. Lo que vino después fue pasar a una siguiente etapa donde solo quedamos 88 jugadores. Con este grupo competimos en el ‘Torneo de Navidad’, que se disputó entre el 8 y el 11 de diciembre del 2022, en el Centro Técnico Federal de Coverciano. Se jugó un cuadrangular entre todos los seleccionados, para finalmente quedar 44 futbolistas. Yo estuve considerado en este último grupo.

¿Qué sentiste al tener esta primera experiencia en una selección?

La considero una experiencia única y muy bonita. Me sentí muy feliz y orgulloso de haber sido considerado dentro de los jugadores más destacados de mi categoría (2008). Más aún haber superado todas las etapas que dispuso el comando técnico, siendo considerado en el último grupo.

Nicolas Cairo porta la camiseta '10' del Sassuolo, club al que llegó a los 10 años. (Foto: Difusión)

¿Cómo es tu vínculo con el Perú?

Mi madre nació en Perú. He tenido la oportunidad de viajar dos veces hasta allá. La primera fue cuando era muy pequeño y la última vez se dio antes de la pandemia del COVID-19.

Este nexo con nuestro país podría abrirte las puertas de vestir la camiseta de la Selección Peruana. ¿Qué piensas al respecto?

No descarto la opción de jugar por la Selección Peruana. Incluso ya se dio un primer acercamiento. Mis padres han tenido algunas conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Yo actualmente cuento con mi documento de identidad.

Por tu lado paterno también tendrías la posibilidad de jugar por Argentina...

Si es una chance que también manejo. Desde la AFA se ha comunicado con mis papás.

¿Tienes inclinación por algún seleccionado?

Todavía no he tomado una decisión. Vamos ir viendo qué sucede en el camino. Antes quiero recuperarme de una lesión que tengo desde finales del año pasado. Mi idea es estar al 100% y después analizar lo que mejor convenga para mi carrera.

Nicolas Cairo, mediocampista peruano de la Sub-15 del Sassuolo. (Video: Difusión)

¿Conoces el caso de Gianluca Lapadula?

Si conozco lo que pasó con Lapadula. Después de un primer llamado a Italia se quedó esperando que la convocatoria se repita. Eso no sucedió y apareció la posibilidad de jugar por la Selección Peruana.

¿Qué sabes de la Selección Peruana?

Sinceramente los he visto poco, pero sí conozco a algunos jugadores como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y Christian Cueva.

¿Quiénes son tus referentes en la posición?

A mí me gusta mucho Enzo Fernández, después de lo que hizo en el mundial se volvió uno de mis jugadores favoritos. Y acá en Italia admiro a Marcelo Brozovic del Inter de Milan. Aunque no juega en mi posición también me gusta el juego de Nicolo Barella. Eso si, mi máximo ídolo siempre ha sido Lionel Messi.





