La temporada anterior, Gianluca Lapadula no respiró la mejor atmósfera en Benevento (por diferencias con el DT de turno, Fabio Caserta); sin embargo, el ‘9′ de la Selección Peruana en el verde siempre respondió: anotó en 13 oportunidades. Con el paso del tiempo, el ‘Bambino’ firmó por Cagliari y demostró lo clave que es dentro de la pizarra de Claudio Ranieri. Por ejemplo, en la última jornada de la Serie B, marcó un doblete frente a Perugia (su escuadra goleó 5-0), brindó una asistencia y continúa como goleador del certamen, con 19 festejos (su más cercano perseguidor es Joel Pohjanpalo de Venezia FC, con 18).

Sin duda, el delantero ítalo-peruano ha dejado perplejos a todos los amantes de la Serie B. Encima, ayudó a que su escuadra se encuentre en posiciones claves de cara a la clasificación para los play off; por ahora marchan en el quinto lugar del campeonato, con 54 unidades. Además, dejó en claro que llegará con buen ritmo de competencia a los duelos amistosos que sostendrá la bicolor en junio, contra Corea del Sur y Japón.

Gianluca Lapadula es el máximo goleador de la Serie B. (Video: Cagliari Calcio)

Lapadula lleva 19 goles y, por ahora, es el ‘bravo’ del certamen. ¿Quiénes son sus más cercanos perseguidores? Joel Pohjanpalo (18) de Venezia FC y Walid Cheddira (17), de Bari. Ahora, la primera aparición del delantero nacional en la temporada, fue el 10 de setiembre de 2022, justamente contra Benevento. Lo que es el destino, el ‘9′ celebró por primera vez con la camiseta de Cagliari contra su ex.

Con Claudio Ranieri, por supuesto, todo ha sido distinto. El experimentado estratega italiano alineó al ‘Bambino’ en 34 partidos, de los cuales fue titular en 31 (incluso, solo fue sustituido en ocho ocasiones): “Lapadula es un poco el alma de este Cagliari, es un motor, nunca va a perder. Mantiene alto su porcentaje de gol, incluso marcando de cabeza; hay que seguir apoyándolo como lo estamos haciendo. Se está aplicando mucho”.

Definitivamente, el segundo tramo de la temporada ha sido el más producto para el futbolista. De setiembre a diciembre de 2022 marcó siete tantos, pero desde el inicio del 2023 ya registra 12 festejos. En este último conteo se incluyen los dobletes que realizó. ¡Impresionante!

Fecha Partido Goles 05/05/2023 Perugia 0-5 Cagliari 2 22/04/2023 Parma 2-1 Cagliari 1 01/04/2023 Cagliari 1-1 Suditrol 1 18/03/2023 Reggina 0-4 Cagliari 2 10/03/2023 Cagliari 4-1 Ascoli 2 05/03/2023 Brescia 1-1 Cagliari 1 18/02/2023 Bari 1-1 Cagliari 1 11/02/2023 Cagliari 1-0 Benevento 1 27/01/2023 Cagliari 2-1 SPAL 1 26/12/2022 Cagliari 2-0 Cosenza 1 11/12/2022 Cagliari 3-2 Perugia 1 27/11/2022 Frosinone 2-2 Cagliari 1 12/11/2022 Cagliari 1-1 PISA 1 05/11/2022 Süditrol 2-2 Cagliari 1 29//10/2022 Cagliari 1-1 Reggina 1 10/09/2022 Benevento 0-2 Cagliari 1

El reto de Cagliari y la opción del AC Milan

En Cagliari tienen claro que el camino hacia el ascenso no es fácil en la Serie B, pero en el mes de mayo culminará la etapa regular del torneo. Al equipo de Gianluca Lapadula le restan dos partidos por disputar: el primero será el 13 de ante Palermo, uno de los rivales directos y el 19 cierran el certamen frente a Cosenza, institución que lucha por no descender a la Serie C.

Con relación al futuro del delantero de la Selección Peruana, en los últimos días el periodista Christian Martin informó que el ‘9′ estaría en los planes del AC Milan para la próxima campaña, luego de que la directiva tomara la iniciativa de renovar el plantel para seguir compitiendo en la Serie A y, de paso, en la UEFA Champions League (en la campaña 2016-17, el ítalo peruano ya vistió los colores del club ‘Rossonero).





