En medio de semanas cargadas de rumores sobre una posible salida, Gianluca Lapadula vuelve a estar en boca de todos, aunque esta vez no por goles, sino por lo que parece un desenlace a la novela de su futuro. El delantero de la Selección Peruana, que no tuvo la continuidad deseada en la última temporada por una complicada lesión en el tobillo, estuvo en la mira de varios equipos europeos e incluso se mencionó un regreso a Pescara. Sin embargo, desde el propio Spezia surgieron palabras contundentes que buscan cortar con la incertidumbre y darle al ‘Bambino’ la confianza necesaria para afrontar lo que se viene en la Serie B.

El encargado de dar la cara fue Stefano Melissano, gerente deportivo del cuadro italiano, quien no dudó en mostrar respaldo absoluto hacia el atacante. Según el directivo, Gianluca Lapadula no solo está recuperado físicamente, sino también preparado mentalmente para volver a ser protagonista dentro del plantel.

“Lapadula está al cien por cien tras su lesión de tobillo. Ya estuvo disponible en los playoffs, aunque solo por algunos minutos. En ese momento priorizó el bienestar del equipo, prolongando su recuperación”, expresó Melissano en conferencia de prensa, dejando en claro que nunca hubo distanciamiento ni problemas internos con el jugador.

El dirigente también aprovechó para resaltar el compromiso del ítalo-peruano con la institución, asegurando que se encuentra plenamente enfocado en defender la camiseta del Spezia. “Ahora está motivado y listo para aportar. Nunca ha tenido inconvenientes ni con el comando técnico ni en lo contractual: se preocupa profundamente por el club”, agregó.

Más allá de las declaraciones, en Italia aseguran que la situación contractual de Lapadula está definida por completo. Según medios locales, el delantero ha extendido su vínculo hasta el 2027, en un acuerdo que también contempló la reestructuración de su salario en dos temporadas, lo que permitió aliviar la economía del club y garantizar su permanencia.

Gianluca Lapadula se queda en Spezia con renovación hasta 2027. (Foto: Spezia)

La decisión no pasó desapercibida, ya que en las últimas semanas se habló de intereses concretos de otros equipos. El Pescara, por ejemplo, habría intentado convencer al jugador de un retorno, aunque finalmente el acuerdo con el Spezia terminó por cerrar la puerta a esa posibilidad.

El contexto deportivo también juega un rol importante. Tras una temporada dura en la Serie B, el Spezia busca consolidar un proyecto renovado con nuevas incorporaciones en ataque y defensa, pero sin desprenderse de piezas claves como Lapadula. El propio Melissano subrayó que el club rechazó ofertas importantes por varios de sus futbolistas, demostrando que el plan es competir con una base sólida.

Así, todo indica que la novela en torno al futuro del ‘Bambino’ llega a su desenlace. Con contrato vigente, motivación renovada y la confianza de la directiva, Gianluca Lapadula seguirá vistiendo la camiseta del Spezia, listo para ser una de las cartas ofensivas en la presente temporada de la Serie B.

