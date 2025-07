Gianluca Lapadula sigue sin tener claro su futuro. Luego de culminar la temporada 2024/25 de la Serie B, perdiendo la final por el ascenso a la Serie A, Spezia comenzó a diseñar su plan para su ansiada revancha en la próxima campaña. Según la prensa italiana, el ‘Bambino’ no está en los planes de las ‘águilas’, que encima contrató dos nuevos delanteros y ya tiene siete en su plantel.

Spezia fichó a Gabriele Artistico, procedente del Cosenza, y en las últimas horas anunció a Vanja Vlahovic, del Atalanta. Dos nuevos delanteros que llegan para reforzar la línea ofensiva del Spezia, que espera esta vez sí lograr el boleto de ascenso a la Serie A.

Por un lado, no son noticias alentadoras para Gianluca Lapadula, pues las ‘águilas’ ya cuentan con siete delanteros en su plantel y al parecer no cuentan con el ítalo-peruano para esta temporada. A eso hay que agregarle que el ‘Bambino’ todavía no se sumó a la pretemporada.

Según Spezia 1906, “el jugador no asistió a la primera semana de concentración debido a que tiene un permiso adicional por sus compromisos internacionales de fin de temporada (con la Selección Peruana, aunque fue desconvocado por lesión)”.

Vanja Vlahovic fue presentado como nuevo delantero del Spezia, que dejaría ir a Gianluca Lapadula. (Foto: Spezia)

Bari, ¿la salvación de Lapadula?

El futbolista se encuentra de vacaciones con su familia en Italia, y en las últimas semanas trascendió un interés del Bari, que acabó en el noveno puesto en la temporada 2024/25 de la Serie B, a cuatro puntos de los playoffs para ascender.

El ‘Bambino’ tiene experiencia en esta categoría, pues fue goleador con Pescara, Benevento y Cagliari en la Serie B. Según el mismo medio, Bari buscaría un contrato de dos años con opción a renovar por uno más.

Al ‘9’ también lo vinculaban con un fuerte interés en otras partes del mundo, específicamente en Ecuador, donde medios de ese país señalaban que Emelec estaba tras sus goles e incluso Christian Cueva podría interceder para convencerlo. Sin embargo, su prioridad sería seguir en Italia.

