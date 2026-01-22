Joao Grimaldo marcó su primer gol en amistoso del Sparta Praga. (Video: AC Sparta Praga)
No hay mejor comienzo que marcando un gol en los primeros compromisos que enfrentas con un nuevo equipo, eso lo ha podido disfrutar Joao Grimaldo que hace algunos días se unió al plantel del Sparta Praga, el importante equipo de República Checa, y hoy marcó su primer gol en un amistoso frente al Legia Varsovia. Dichaa anotación es tan importante porque, de alguna manera, calla algunos comentarios surgidos en la previa de parte del entrenador asistente del equipo que acusó de no encontrarse aún apto para meterse de lleno al cuadro principal.

Noticia en desarrollo...

