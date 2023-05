Corrían los minutos finales y Cagliari caía 2-1 ante Parma, en la semifinal de ida de los Play Off de la Serie B. No obstante, el equipo de Claudio Ranieri nunca bajó los brazos y siempre fue en busca de hacerle daño al rival. Así, pues, a los 85′ apareció Gianluca Lapadula, con una gran anotación de penal para emparejar el marcador en el Unipol Domus. Eso sí, esta no fue la última diana de la noche, puesto que minutos después, Zito Luvumbo no se fue sin antes marcar su doblete y remontar el partido a favor de los ‘Rossoblu’.

