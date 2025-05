Lo de Felipe Chávez no es novedad. A pesar de que en la Videna optaron por no llevarlo al Sudamericano Sub 20 a representar a la Selección Peruana porque “no estaba preparado” y había otros futbolistas mejores que él, el mediocampista de raíces peruanas viene demostrando todo lo contrario. Esta vez, fue clave en el triunfo por 4-2 del Bayern Munich vs. Borussia Dortmund, por los cuartos de final de la Bundesliga Sub-19: anotó un doblete que le permitió a su equipo meterse en las semifinales, donde ahora enfrentarán al Bayer Leverkusen. El primer gol de Chávez llegó a los 9′, cuando le llegó el balón en la medialuna del área rival, pateó en primera y puso el 1-0. Más tarde, a los 28′, el volante aprovechó un error del rival, pisó el área y definió de un potente zurdazo para el 3-1. Su actuación generó elogios por parte de los hinchas peruanos, que lo piden cada vez más en la Bicolor.

Segundo gol de Felipe Chávez en el 4-2 del Bayern Munich vs. Borussia Dortmund por la Bundesliga Sub-19. (Video: Sky Sports)

