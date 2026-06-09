En los últimos días, Renato Tapia apareció en el centro de los rumores del mercado de pases sudamericano. El nombre del volante peruano fue vinculado con River Plate, uno de los equipos más importantes de Argentina, generando expectativa entre los hinchas por la posibilidad de verlo en una nueva liga del continente.

La versión comenzó a tomar fuerza luego de una publicación realizada por la cuenta River al Día en X, donde se mencionó que el club argentino tendría interés en incorporar al futbolista peruano. Con el paso de las horas, la información fue replicada por otras plataformas y usuarios en redes sociales.

La posibilidad llamó la atención debido a la experiencia que Tapia ha acumulado a lo largo de su carrera. Además de ser una pieza habitual en la selección peruana, el mediocampista ha disputado varias temporadas en el fútbol europeo, destacando por su capacidad para desempeñarse como volante de contención e incluso como defensor central.

No obstante, la situación del jugador sería distinta a la que se difundió recientemente. Renato Tapia pertenece actualmente al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, institución a la que llegó tras finalizar su etapa en Europa para asumir un nuevo reto profesional.

Ante la repercusión que alcanzaron los rumores, Depor se comunicó con personas cercanas al entorno del futbolista para conocer si existía algún acercamiento desde River Plate o desde otro equipo del fútbol argentino.

La respuesta fue clara. “Renato no ha tenido ningún contacto con el fútbol argentino, él tiene contrato hasta junio de 2027”, indicaron desde el entorno del seleccionado peruano, descartando cualquier negociación en curso.

Esta postura también ratifica que la prioridad del jugador sigue siendo cumplir con el proyecto deportivo que mantiene con Al Wasl. Al tener un vínculo vigente por una temporada más, una eventual salida no parece estar dentro de los planes inmediatos.

Por ahora, el futuro de Renato Tapia continuará ligado al fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Aunque el mercado de pases recién empieza a moverse y suelen aparecer distintas especulaciones, desde el entorno del volante fueron enfáticos en señalar que no existe ningún contacto con River Plate, por lo que las versiones difundidas en los últimos días no tendrían un sustento concreto.