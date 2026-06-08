El futuro de Gianluca Lapadula continúa siendo tema de conversación en el mercado de fichajes. El delantero peruano atraviesa semanas decisivas para definir dónde jugará la próxima temporada, en medio del interés de distintos clubes tanto de Sudamérica como de Europa.

Depor pudo conocer que el vínculo contractual de Lapadula con el Spezia culminará el próximo 30 de junio. Una vez finalizado su contrato, el atacante de 36 años quedará en condición de jugador libre y tendrá la posibilidad de negociar con cualquier institución sin necesidad de que exista un acuerdo de transferencia.

En ese escenario, Universitario de Deportes aparece como uno de los clubes que sigue de cerca su situación. La directiva crema evalúa distintas alternativas para reforzar la zona ofensiva y el nombre del delantero de la selección peruana encaja dentro del perfil que buscan para potenciar el plantel.

La posibilidad de ver a Lapadula en la Liga 1 genera expectativa entre los hinchas merengues. Su trayectoria en el fútbol italiano y su experiencia con la selección peruana lo convierten en uno de los futbolistas más importantes que podrían arribar al campeonato nacional.

No obstante, el conjunto estudiantil no es el único interesado. Desde Italia también han surgido opciones para el atacante. Una de ellas es Salernitana, club que viene siguiendo su situación y que podría presentar una propuesta para mantenerlo en el fútbol europeo.

Por ahora, las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar y no existe una decisión definitiva respecto al futuro del delantero. El entorno del jugador analiza cada posibilidad antes de definir el siguiente paso de su carrera profesional.

La fecha clave será el 30 de junio, cuando Lapadula concluya oficialmente su etapa en Spezia. A partir de entonces, el atacante podrá evaluar con mayor libertad las ofertas que tenga sobre la mesa y elegir el proyecto que considere más conveniente.

Mientras tanto, Universitario permanece atento a cualquier novedad. En Ate saben que la competencia será fuerte, pero mantienen la expectativa de poder convencer a uno de los referentes de la selección peruana para que vista la camiseta crema en el futuro cercano.

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