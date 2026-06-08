Los rumores sobre una posible salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima continúan tomando fuerza en las últimas horas. Esta vez, desde Bolivia surgió una información que vincula al arquero con el Amedspor, club recién ascendido a la Superliga de Turquía.

“Novedades desde Turquía. El Amedspor, recién ascendido a la Superliga, habría cerrado la incorporación de Guillermo Viscarra antes del partido con Escocia”, publicó en redes sociales el periodista boliviano Kikas Scouting, quien anteriormente también informó sobre intereses de Millonarios y Platense por el guardameta.

Ante estas versiones, Depor se comunicó con Daniel González, agente del futbolista, quien evitó confirmar cualquier negociación y recordó que el portero mantiene vínculo vigente con Alianza Lima.

“Billy tiene contrato hasta diciembre. Él tiene contrato hasta diciembre. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Tú no sabes si mañana estás en el mismo trabajo o no. Como cualquier jugador”, señaló el representante a este diario en exclusiva

La situación de Viscarra en la presente temporada ha estado marcada por circunstancias que le impidieron tener la continuidad esperada en el arco blanquiazul. Todo parecía encaminado para que el boliviano se consolidara como titular durante el arranque del 2026, luego de iniciar el año bajo los tres palos del equipo íntimo.

Sin embargo, en su segundo partido oficial de la temporada, frente a 2 de Mayo, sufrió una lesión muscular en pleno encuentro que encendió las alarmas en La Victoria. Tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, diagnóstico que lo obligó a detener su actividad por varias semanas.

La preocupación era aún mayor porque el arquero tenía una cita pendiente con la selección boliviana. El repechaje mundialista de marzo aparecía en el horizonte y cualquier recaída podía poner en riesgo su presencia con la Verde, por lo que tanto el jugador como el cuerpo médico optaron por manejar su recuperación con extrema cautela.

Luego de que Bolivia quedara eliminada en dicha instancia, muchos esperaban que Viscarra regresara a Alianza Lima para recuperar el lugar que había perdido durante su ausencia. No obstante, durante su proceso de recuperación, Alejandro Duarte se consolidó bajo los tres palos y terminó ganándole el puesto en el equipo titular, situación que modificó el panorama del guardameta boliviano. En medio de esa realidad aparecieron las primeras versiones sobre un posible interés desde el extranjero. Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial de Alianza Lima ni del propio futbolista respecto a una eventual transferencia, aunque las declaraciones de su representante dejan claro que, pese a tener contrato vigente hasta diciembre, su futuro todavía está abierto a cualquier escenario.

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