Tras la última derrota del Partizán de Belgrado (4-0 ante la Estrella Roja) en la Superliga de Serbia, se desató una serie de problemas en el club que culminaron con la renuncia de Aleksandar Stanojević este lunes por la noche. Sin embargo, la gerencia está evaluando si acepta o no la dimisión. Mientras tanto, periódicos de Serbia dan por hecho su salida. En medio de todo este caos, Joao Grimaldo no pierde el tiempo e intensificó sus entrenamientos, buscando mantener un buen nivel y volver a ser considerado en el once titular, ya que no juega desde el pasado 28 de agosto, mientras espera noticias sobre su comando técnico.

Desde su llegada, el peruano disputó un total de seis partidos: dos por la Superliga de Serbia, dos por Europa League y dos por Conference League. La última vez que tuvo minutos fue en la caída por 1-0 ante Gent en el Planet Group Arena (Bélgica). Tras esto, el DT poco a poco dejó de considerarlo como una opción, ya que el exjugador de Sporting Cristal tenía como competencia a Aldo Kalulu (28 años) y a Xander Severina (23 años) en la posición de extremo derecho.

En medio de todo esto, surgieron algunas complicaciones adicionales, como la reacción de los ultras del Partizán (tras perder el derbi), quienes tuvieron acciones violentas en los vestuarios que llevaron a Aleksandar Stanojević a sufrir algunos cortes en la cara y a dar una conferencia de prensa desmejorado. Horas más tarde, el DT le comunicó a la directiva del club que no iba a continuar, a pesar de que solo había estado cuatro meses al mando (dirigió 13 partidos).

Este miércoles, Joao Grimaldo difundió a través de sus redes sociales que, pese a la situación que enfrenta su club, tiene la mirada puesta en volver a ser considerado por el equipo. El futbolista de 21 años realizó trabajos físicos para fortalecer la zona inferior, así como la parte abdominal. Además, incluyó algunas series enfocadas en los bíceps y tríceps en una sesión de entrenamiento supervisada por un preparador físico.

Asimismo, Depor conversó con Milan Pilja (ver más aquí), comentarista deportivo de Arena Sport TV, quien nos detalló algunos de los motivos por los que el atacante no tuvo minutos en el césped. “La competencia no debería ser un problema para Grimaldo, porque obviamente es un jugador de gran calidad. A falta de diez días para el inicio del campeonato, la Asociación de Fútbol de Serbia, a propuesta del Estrella Roja, decidió aumentar el número de bonificaciones (los mayores de 21 años no pertenecen a ese grupo) de uno a dos. El Partizan fue el único en contra, con el argumento de que los jóvenes deben ser una prioridad, pero cuando se lo merezcan. Por supuesto, se votó el aumento y Nemanja Trivunović (delantero de 20 años) es un jugador que tenía que estar y, al mismo tiempo, tiene una posición de ataque como Grimaldo”, sostuvo Pilja. Cabe mencionar que solo juegan dos juveniles en el primer equipo y el otro joven que suele estar es Zubairu Ibrahim (20 años).

Por lo pronto, los ‘Sepultureros’ buscan levantar los malos resultados que estuvo atravesando, incluyendo dos derrotas de manera consecutiva. Además, a principios de agosto se le sumó el fracaso de no clasificar ni a la Europa League ni a la Conference League, tras quedar eliminados en los playoffs. Es importante destacar que aún tienen 21 partidos por jugar, y ‘Grima’ aspira a volver y sumar minutos. ¿Lo logrará?





¿Qué dijo Aleksandar Stanojević en conferencia de prensa?

Según la prensa serbia, la policía tuvo que llegar al vestuario para proteger a los jugadores. Los insultos de los ultras escalaron a un nivel de violencia pocas veces vistas: rompieron los cristales de seguridad y terminaron golpeando al entrenador. “Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine”, dijo Stanojevic, quien salió a la conferencia de prensa con heridas en la cara.

Stanojevic se hizo presente en la conferencia pospartido y extendió sus disculpas a toda la afición del Partizán por la humillante goleada. “Pido disculpas a todos los aficionados del Partizán, pido disculpas por haber permitido perder así. Sin ‘sangre’, sin nada. El Estrella Roja mostró clase y asumo la responsabilidad, esta es la derrota más dura de mi carrera”, sostuvo el DT de Grimaldo.

Sobre el reclamo de los ultras que durante el partido y finalizado el encuentro pedían su salida, el técnico del ‘Picante’ no descartó la opción de renunciar. “Estoy aquí, veremos qué pasa. La responsabilidad es mía y estoy dispuesto a asumirla. Está bien gritar ‘Stanoja, vete’, pero que te griten ‘Stanoja, te has vendido’. Ya veremos esto primero, ese es el menor de los problemas. Pero ¿a quién me vendí?”, agregó.

La agresión que sufrió Stanojevic también fue lamentada por Vladan Milojevic, técnico de Estrella Roja, quien no ocultó su preocupación por lo que vivió su colega por el ala más radical de la afición del Partizán. “Es feo. Le deseo lo mejor. Estas no son cosas buenas para el fútbol. No deberíamos elevar todo al nivel de la guerra. Estas cosas son feas y no deberían suceder”, comentó.

Aficionados del Partizán de Belgrado golpearon las ventanas del vestuario. (Vídeo: @BalkanFutbolu).





