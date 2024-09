Desde que regresó a Alianza Lima, Paolo Guerrero ha mostrado una sonrisa imborrable que expresa ese sentimiento que todo jugador tiene cuando vuelve al club que lo vio nacer. Volver a Matute, sentir el cariño de la gente y vestir la camiseta blanquiazul son momentos que no olvidará, al igual que su primer gol ante Sport Boys. Y aunque recién está recopilando anécdotas de manera oficial como jugador íntimo, sumando minutos y viviendo el día a día, hay muchas historias del ‘PG9’ cuando aún no era ese referente de la Selección Peruana ni embajador nacional en ligas tops.

Hay dos en particular que saltan en la memoria de Julio ‘Humildad’ García, quien fuera el descubridor de Paolo Guerrero (y de Jefferson Farfán) en las menores de Alianza Lima. El técnico formativo ha dirigido y guiado a diferentes talentos, pero sin duda el nombre del ‘Depredador’ es uno de sus principales logros. Dos anécdotas vinculadas a Universitario de Deportes que recuerda el ‘profe’ días después de que ‘PG9′ decidiera no hablar de la ‘U’, líder del torneo. “Alianza es Alianza, no puedo hablar de los rivales, solamente de Alianza”.

Dos partidos contra Universitario

En 2000, dos años antes de que se fuera a Alemania, Paolo Guerrero jugó con Alianza Lima un clásico ante Universitario en menores, en un partido que sin duda no olvidará: marcó un hat-trick para remontar un 3-0 que parecía consumado y darle la victoria por 4-3. “Nos tocó ir a Campo mar con el equipo [Alianza Lima], no tenía gente, varios estaban lesionados, algunos chicos fueron promovidos. Jugaba Paolo más chiquillo. Estabamos perdiendo 3-0, estabamos jugando bien, pero habíamos fallado muchos goles. Me habían expulsado dos jugadores, yo bajo al ‘Zorrito’ [Wilmer Aguirre] por banda y a Mauricio [Montes] lo pongo de punta, a Mauricio lo terminaron pateando y lo meto a Paolo, le vi caracter”, recuerda Julio García en diálogo con Depor.

Ya un año antes, Paolo ya era parte del equipo de menores de la Sub 20 de Alianza, siendo aún categoría Sub 18, el profesor García ya le había lo visto condiciones y caracter y lo puso en un partido contra Sport Boys para que marcara su gol (así como su primer tanto con Alianza en Liga 1) y el equipo campeonara. Con eso, el técnico lo tuvo una temporada más y lo pusó un duelo complicado contra la’ U’ en Campo Mar. ‘PG9′ entró por Montes y en un centro encontró el descuento, y así como llegó el primero, entró el segundo del ‘Depredador’.

Por si fuera poco, ‘Humildad’ García recuerda que a Guerrero le cometieron un penal que fue ejecutado por ‘Manzanita’ Hernández para el 3-3 y la remontada final la dio el propio Paolo. “Hubo más de 100 personas viendo el partido ahi en Campo Mar, tras ello hubo una batalla campal, porque no fueron buenos perdedores, de eso [la gresca] se acuerda Paolo”, comentó el ‘profe’. La otra vivencia contra la ‘U’ fue al año siguiente, cuando les tocó ir al estadio Lolo Fernández . “Yo tenía igual una Sub 18 y ellos [Universitario] hicieron bajar a toda la categoría 81′, Paolo estaba ahí más quajado, un crack, ya los mismos chicos lo defendía, Paolo ya ‘guapeaba’”, relata el técnico.

Al igual que el anterior duelo, Paolo volvió a hacerse presente en el marcador con un gol de cabeza en otro día inolvidable para él jugando un clásico de menores, pues Alianza goleó 5-0 a la ‘U’ en el Lolo Fernández y como principales espectadores estuvieron integrantes del primer equipo crema. “Estaban viéndolo, Piazza, el ‘Puma’, todos estaban ahí, hasta Alfredo González, la barra quería entrar”, recuerda Julio García. Aunque Paolo aún no tenga un duelo oficial con Universitario, ya tiene buenos recuerdos jugando en menores.

Bonus Track: la mano dura del ‘profe’

La actitud peculiar de Paolo ya se veía desde niño, una característica que el profesor García tambíen recuerda, sobre todo luego de un episodio donde le llamó la atención. “Fue en el 98′, Paolo estaba ‘picón’, porque quería hacer goles, pero no le salía, lo llamaron para el cambio y se hacía el ‘loco’, se iba al otro lado, cuando sale, se saca la camsieta renegando. Voy a su encuentro y se la quiso poner de vuelta, le llamél a atención, le dije que no era necesario que reniegue, que todo formaba parte del proceso [de formación] y que ‘tenía que ser disciplinado, si no no servía’”, comentó el ‘profe’.

‘Humildad’ García también reveló qué es lo que le faltaba a Paolo de niño. “Su padre me preguntó qué es lo que le faltaba, le dije que tenía que mejorar su técnica, el control del pie, le recomendé que le comprara una pelota y que practicara con eso. Paolo controlaba y se le iba, él tenía que controlar con el pie y el pecho”, una sugerencia que le sirvió al ‘Depredador’, teniendo en cuenta que hoy en día el control con balón es una de sus principales fortalezas.

Paolo Guerrero junto a Julio García, cuando el delantero era jugador por ese entonces del Hamburgo.

Los próximos retos de Alianza Lima en el Torneo Clausura

El próximo partido de Alianza Lima será ante Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del compromiso ante el ‘Dominó’, el cuadro de La Victoria tendrá que enfrentar a UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR