Joao Grimaldo fichó por Sparta Praga y apunta a tener más protagonismo en el plano internacional. El extremo peruano cumplió una excelente temporada en Riga FC de Letonia -a préstamo desde Partizán de Serbia- y despertó el interés de algunos equipos. Finalmente, el grande de República Checa se quedó con la ‘ficha’ del ex Sporting Cristal. Pocos días después de estampar su firma, tuvo su primera participación en un amistoso, desatando gratas impresiones en los hinchas de la institución. Sin dudas, dará que hablar.

A través de redes sociales, una cuenta fanática del club destacó el ritmo de juego que mostró en su debut: “Hasta ahora, en los 15 minutos del amistoso de hoy ante Malmo FC, Joao Grimaldo parece muy interesante y quedó claro que, como es típico en Sudamérica, le gusta el balón en los pies”.

Además, agregaron que existe una clara expectativa por lo que hará en el torneo regular: “Espero con ansias lo que mostrará en los próximos partidos y cómo afrontará las exigencias y el físico de nuestra liga, donde espero que se integre bien en el equipo y tenga más minutos para demostrar su valía”.

En el amistoso disputado entre Sparta Praga y Malmo -como preparación para el retorno de la competencia internacional- la victoria fue para el equipo de Suecia (1-0). Joao Grimaldo ingresó en el segundo tiempo a los 75′, jugando solo 15 minutos, pero mostrando aspectos positivos que definen su jale.

Joao Grimaldo sumó minutos en su nuevo equipo. (Foto: Sparta Praga)

El peruano fue presentado el pasado 10 de enero y de inmediato se puso a la órdenes de Brian Priske, actual DT. La idea del extremo es adaptarse lo más rápido posible y comenzar a sumar minutos en la escena principal, teniendo en cuenta que está activa la competencia internacional como Conference League.

“Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo. Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias”, sostuvo en la página web oficial de su nuevo club.

“Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante. Ya espero verme con mis nuevos compañeros”, agregó sobre sus impresiones.

¿Qué dijeron desde el club sobre su fichaje?

Según se pudo conocer, Sparta Praga pagó 1.3 millones de euros por su pase, haciéndole un contrato a largo plazo –aún no revelado– y que le deja el 15% de una futura venta al Partizán de Belgrado. Asimismo, por concepto de solidaridad establecido por la FIFA, Sporting Cristal se embolsó 45 mil euros por esta transferencia de su canterano.

Joao Grimaldo llegó al Sparta Praga tras su gran temporada en el Riga FC de Letonia. (Foto: Sparta Praga)

Durante su presentación, Tomáš Rosický, histórico mediocampista checo y director deportivo del Sparta Praga, explicó las razones detrás del fichaje de Grimaldo. “Joao nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de su selección. Es un jugador rápido, técnicamente dotado y muy activo en ataque”, dijo.

Asimismo, el exjugador del Arsenal valoró las características del delantero nacional y su facilidad para jugar por la banda o como segundo delantero, incluso, como mediapunta si es que el contexto lo requiere. “Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Será un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate”, aseveró.

