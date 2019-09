Juan Reynoso sobre el rumor que los jugadores de Puebla no lo quieren: “es algo chusco”

Juan Reynoso fue puesto en el centro de la polémica cuando el exentrenador de Puebla afirmó que en el club no lo querían. José Luis Sánchez Solá anunció su retiro y habló del entrenador peruano en una entrevista con el diario Reforma de México.

En la entrevista, que rebotaron varios medios mexicanos, José Luis Sánchez Solá dijo que a la directiva de Puebla no le parecía adecuada la metodología empleada por Juan Reynoso, su actual técnico.

"Empezaron muy mal la pretemporada, se salían a la mitad, menos trabajo, nada más querían una sesión (y me decían) 'no Chelís, cuando empiece el torneo vas a ver que todo es diferente'. ¡No!, no les da; si no entrenas, no te da...Cuando ellos corren al entrenador, no les parecía Juan Reynoso ni el preparador físico y caras y gestos. Hoy vuelven a hacer lo mismo y traen al mismo entrenador que corrieron ellos", dijo el ex DT de Puebla.



Juan Reynoso habló esta mañana en conferencia de prensa y evitó entrar en polémica con el técnico. “No voy a entrar en ese tema; ustedes pueden ver el ambiente... los jugadores somos raros, medio egocentristas, pero hipócritas no somos, entonces, cuando se dan las situaciones, todo se arregla mano a mano y cara a cara, así que hoy sería más provechoso hablar de lo bien que se hacen las cosas y lo que se ha crecido individual y colectivamente”, afirmó el peruano.

"Hay temas que se tocan más como una anécdota, algo simpático, que pasó o chusco. Que yo haya visto que alguien haya tomado una situación personal, no", dijo Juan Reynoso aclarando que el Perú el uso de la palabra chusco tiene otro significado ya que en México quiere decir algo gracioso o con humor.

"Se toca más como una anécdota algo simpático que paso o chusco, yo que haya visto que alguien haya tomado una situación personal, no". pic.twitter.com/xNaY4WdpOf — PressPort (@PressPortmx) September 19, 2019

Selección Peruana: Yoshimar Yotun campeón de la Leagues Cup. (América TV)

► La hora del humor: los mejores memes que dejó la venta de Sporting Cristal



► El doble ‘9’: recuerda a las duplas más letales de los últimos años



► ¡Fue una fiesta! Así se vivió el último clásico que la 'U' ganó a los blanquiazules en el Monumental



► “Yo odiaba a Ricardo Gareca”, el revelador testimonio de Néstor Gorosito desde Argentina



► ¿Sporting Cristal cambiará de nombre? La respuesta de los nuevos dueños