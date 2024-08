El Club América, tras su eliminación en los cuartos de final de la Leagues Cup 2024 ante el Colorado Rapids, vuelve su mirada al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Las ‘Águilas’, que empataron a cero en tiempo regular y cayeron en la tanda de penaltis, buscarán reencontrarse con la victoria ante el Puebla en la Jornada 5 en lo que será un encuentro crucial para el equipo azulcrema, que aspira a mantener su ritmo competitivo y seguir en la pelea por el título.

Los dirigidos por André Jardine, que vienen de vencer al FC Juárez por 2-1, buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes. Sin embargo, ‘Los Camoteros’, aunque vienen de una derrota ante Monterrey, no serán un rival fácil de vencer y saldrán a sumar sus primeros puntos como visitante en el torneo local. El historial reciente entre ambos equipos muestra una ligera ventaja para el América, pero el fútbol es impredecible y cualquier resultado es posible.

Mientras tanto, el América ya tiene en el horizonte su próximo gran desafío: el Clásico Joven ante Cruz Azul. Este encuentro, que se disputará el 1 de septiembre, será una prueba de fuego para las Águilas, que buscarán mantener su buena forma y acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Tanto los cremas como ‘La Franja’ llegan a este partido con la necesidad de sumar puntos para cumplir sus objetivos en el torneo.

¿Cómo ver América vs. Puebla por la Liga MX Apertura 2024?

Fecha: Sábado, 24 de agosto de 2024

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX

Hora: 10:05 p.m. horario de México / 0:05 a.m. del domingo 25 de agosto (ET) / 9:05 p.m. del sábado 24 de agosto (PT)

Canal TV: Canal 5 (México) / TUDN, Univision (USA)

Streaming: Televisa Deportes (México) / fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX (USA)

¿A qué hora juegan América vs. Puebla por la Liga MX Apertura 2024?

El partido América vs. Puebla podrás vivirlo a partir de las 10:05 p.m. tiempo del centro de México desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX, horario de inicio pactado para el enfrentamiento por la jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX. Mantente atento a la programación local para que no te pierdas este encuentro.

¿A qué hora ver América vs. Puebla desde Estados Unidos?

Si te encuentras en los Estados Unidos, el partido de América vs. Puebla iniciará a partir de las 0:05 a.m. del domingo 25 de agosto (ET). Además, aquí te dejamos con los horarios en diversas ciudades de los USA para que no te pierdas el inicio de este duelo de pronóstico reservado entre azulcremas y auriazules.

HORARIOS AMÉRICA VS. PUEBLA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 0:05 a.m. del domingo 25 de agosto (ET) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 11:05 p.m. del sábado 24 de agosto (CT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 10:05 p.m. del sábado 24 de agosto (MT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 9:05 p.m. del sábado 24 de agosto (PT) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver América vs. Puebla en vivo?

La transmisión del partido América vs. Puebla va por Canal 5 (México) en territorio mexicano. Esta es la señal de TV abierta donde podrás ver el partido de la quinta fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, mientras que en señal de paga en cableoperadores como SKY, Izzi, Megacable, Dish y Total Play va por las televisoras mencionadas anteriormente.

¿Dónde ver online América vs. Puebla por la Liga MX Apertura 2024?

Mira el juego América vs. Puebla por las app oficial de Televisa Deportes (TUDN) para Android / iOS o en la página web https://www.tudn.com/. Además, si vives en Estados Unidos, no te pierdas del encuentro por Fubo y Univision Now.

América vs. Puebla: posibles alineaciones

Posible XI de Club América : Luis Malagón; Israel Reyes Romero, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Cristian Alexis Borja; Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Diego Valdés, Brian Rodríguez; Henry Martín. DT : André Jardine.

: Luis Malagón; Israel Reyes Romero, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Cristian Alexis Borja; Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Diego Valdés, Brian Rodríguez; Henry Martín. : André Jardine. Posible XI de Club Puebla: Miguel Jiménez Ponce; Gustavo Ferrareis, Emanuel Gularte, Sebastián Olmedo, Efraín Oroña, Brayan Angulo; Raúl Iram Castillo González, Diego de Buen, Pablo González Díaz, Alberto Herrera Rodríguez; Santiago Ormeño. DT: José Manuel de la Torre.

Club América y Club Puebla se enfrentan por la Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX. | Crédito: GEC