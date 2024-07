Boca Juniors afrontó la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2024 sin varios de sus jugadores importantes, por lo que al final el 0-0 conseguido en Quito ante Independiente del Valle terminó siendo un resultado más que positivo. Luis Advíncula fue uno de los elementos más destacados en el conjunto argentino, pues a pesar de que vio la tarjeta amarilla a los dos minutos del partido, supo jugar con ella y cerró el flanco derecho a punta de velocidad y entrega. No cabe duda de que es uno de los pilares de los ‘Xeneizes’.

Ya en conferencia de prensa, ‘Lucho’ diálogo con los medios de comunicación y se refirió a los objetivos que se ha planteado el equipo para esta segunda parte de la campaña, en donde apuntarán a ganar los dos títulos que están disputando. “Somos un equipo grande y tenemos que pelear en todos los torneos. Lo que nos hemos propuesto todos para este segundo semestre, tenemos el torneo local y la Copa Sudamericana, que al ser Boca Juniors nos obliga a ganarlo”, manifestó.

El también futbolista de la Selección Peruana hizo referencia a la identidad que representa Boca Juniors y al sacrificio que eso significa al momento de afrontar momentos complicados. El exjugador de Sporting Cristal hizo hincapié en las obligaciones que tienen como parte de un club grande y con historia. “Tenemos que ir paso a paso, pero sabemos a la identidad que representamos y lo que nos obliga estar acá”, acotó.

En cuanto a la evaluación que le hizo la prensa argentina a Luis Advíncula, le dieron una nota aprobatoria por lo que significó para él tener que hacer muchos recorridos defensivos por derecha, algo que conllevó un desgaste físico importante. Olé, por ejemplo, le dio un 6.5/10 con esta descripción: “Arrancó con una amarilla a los dos minutos. Bien en el mano a mano con Arroyo, con quites y proyecciones interesantes, siendo el único de los dos laterales que se soltó”.

En esa misma conferencia de prensa también estuvo presente Diego Martínez, quien elogió el compromiso de sus dirigidos para afrontar la llave ante Independiente del Valle, pues no contaron con sus cuatro fichajes (Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez) debido a una mala inscripción ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Luis Advíncula fue uno de los señalados por el estratega de Boca Juniors.

“Hay que mirar hacia adelante y afrontar, tener a un tipo (por Luis Advíncula) que hace una semana me dijo: ‘Quédate tranquilo que yo voy a estar y voy a poner la cara’. Es tener a Marcos Rojo, que se tira de cabeza en cada pelota parada. Es tener a Sergio Romero, que me dijo: ‘No te quiero ver con cara mala, levanta la cabeza que mañana vamos a hacer un buen partido’. Cuando vos tenés a ese tipo de jugadores, no hay tiempo de mirar nada. Es la sensación más reconfortante que podés tener como entrenador y como cuerpo técnico”, reflexionó.

Por otro lado, Martínez reconoció que tuvieron que adaptarse a lo que propuso Independiente del Valle, más allá de que consiguieron buenos pasajes de posesión y se pararon en campo rival con algo de peligrosidad, especialmente en la etapa complementaria. Dentro de todo, le dio importancia al empate y al hecho de no haber recibido goles, con la posibilidad de cerrar la llave en La Bombonera, el próximo miércoles 24 de julio desde las 9:30 p.m. (horario argentino).

“Por momentos nos costó, sabíamos que íbamos a estar incómodos, pero cuando ajustamos situaciones en bandas y triangulaciones, estuvimos mejor. Sufrimos situaciones, pero también tuvimos otras muy claras. El equipo pudo ponerse en ventaja, pero después terminamos defendiéndolo bien en los últimos minutos. No es lo que más nos gusta, pero a veces, cuando te toca vivir este tipo de partidos, hay que afrontarlos y entender cómo jugarlos. Estoy muy contento por el compromiso y por cómo los muchachos lo llevaron adelante”, subrayó.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de este empate sin goles con Independiente del Valle, Boca Juniors volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Defensa y Justicia por la sexta jornada de la Liga Profesional Argentina 2024. Este encuentro está programado para el domingo 21 de julio desde las 6:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina), se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello y será transmitido en exclusiva por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus.





