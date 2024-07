En un episodio reciente del podcast “Enfocados”, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola dieron la bienvenida a Luis Advíncula, creando un ambiente cálido y amistoso. Durante esta reunión, los exjugadores compartieron numerosas anécdotas con el lateral. No obstante, uno de los puntos más llamativos fue el relato de un viaje de Bolt a Dubái. En esta ocasión, realizó una compra inesperada debido a su insuficiente dominio del inglés, un idioma que, hasta entonces, creía controlar. Tras esa anécdota, reconoció que es más complicado de lo que había estimado.

El actual elemento de Boca Juniors, contó que esta experiencia ocurrió cuando era parte del Bursaspor, un equipo turco, donde se desempeñó en 2015. A mitad de temporada, aprovechó las vacaciones de fin de año para visitar Dubái junto a su familia. El ‘Rayo’ estaba seguro de que no enfrentaría problemas de comunicación en este destino, ya que, aunque el árabe es la lengua oficial, el inglés predomina como el más hablado en este emirato.

“Como en Turquía paraba con gente que no hablaba mi idioma, hablaba inglés, según yo, masticaba mi inglés. Le metía algo”, comenzó narrando el deportista a la ‘Foquita‘. y a ‘Cucurucho‘. “Entonces dije, a fin de año, me voy a Dubái”, continuó. Luego explicó que su problema comenzó justo al llegar al establecimiento donde se hospedaría.

“Primer día en el cuarto de hotel, (en una llamada de la habitación a la recepción) le digo ‘hi’, ‘hi’, me dice”. “Yo solo quería una piña, un bol de piña, entonces yo había visto (que se dice) ‘Pineapple’, entonces le digo a la chica ‘Pineapple, please’ y me empieza a hablar en inglés, y yo ‘yes, yes, yes’, no quería quedar mal porque estaba pidiendo”, agregó Luis.

Una vez finalizada la comunicación, interrogaron al futbolista sobre si había efectuado su pedido, a lo cual confirmó, esperando que todo estuviera correcto. No obstante, al momento de recibir lo solicitado, quedó completamente sorprendido por lo que le entregaron.

“‘Pediste’, me consultaron, y yo respondí: ‘Ya pedí, tranquilo’. Cuando llegó, me trajeron hasta hamburguesa, la cuenta más cara que pagué”. Finalmente, el jugador, entre carcajadas, le confesó a Farfán y Guizasola que fue en ese momento cuando se dio cuenta de que el inglés era más complicado de lo que pensaba.“Ahí dije que no aprendí. Uno piensa que habla, pero es más complicado”, concluyó.





Los números de Advíncula con Boca en 2024

A lo largo de los 23 partidos que disputó en la presente temporada, Advíncula ha completado cuatro asistencias y 4 pases de gol, en 1718 minutos disputados, según el portal Transfermarkt. ‘Lucho’ se ha convertido inamovible en el equipo cuando se trata de ir a la ofensiva, algo que siempre mostró desde que empezó su aventura en la banda, cuando Roberto Mosquera lo puso ahí en Sporting Cristal en el 2012.

Luis Advíncula firmó su renovación con Boca Juniors hasta el 2026

A principios de mayo de este año, a través de la cuenta oficial del club en Twitter, se dio a conocer que Advíncula renovó su vínculo contractual con Boca hasta diciembre del 2026. En la imagen que comparte el elenco azul y oro también aparece Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol del club. “¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón!”, se lee en la publicación, que inmediatamente generó cientos de reacciones.

Desde finales de abril, la directiva del cuadro argentino se estuvo reuniendo con Capital Group, grupo empresarial que representa al lateral derecho de la Selección Peruana, para llegar a un acuerdo económico que permita la continuidad del jugador en el club. Si bien las negociaciones se extendieron algunos días, finalmente se llegó a finiquitar un monto.

Boca Juniors renovó con Luis Advíncula hasta finales del 2026. (Foto: Twitter)





