Cuando Marcos López emigró por primera vez al fútbol europeo y fichó por el Feyenoord en agosto del 2022, se sabía de antemano que no le sería fácil ganarse un lugar en el balompié neerlandés. Así pues, por más que tuvo pasajes de regularidad, no logró consolidarse y en el curso 2024-25 salió a préstamo al Copenhague de Dinamarca para no perder ritmo de competencia.

A diferencia de lo que muchos creyeron, por más que el fútbol danés es menos competitivo que la Eredivisie, este cambio de aires le hizo muy bien y completó una de las temporadas con mayor continuidad en Europa. No solo eso, sino también salió campeón en la Superliga de Dinamarca y levantó la Copa tras vencer por 3-0 al Silkeborg FK en la gran final.

Precisamente por esas credenciales, desde Dinamarca informan que Copenhague tiene todo encaminado para hacer uso de su opción de compra y quedarse con el pase del lateral peruano. A pesar de que tiene contrato vigente con Feyenoord hasta el 30 de junio del 2026, el cuadro danés quedó encantando con su rendimiento y quiere explotar todo su potencial en la campaña 2025-26.

Según informó Tipsbladet, la transferencia se cerrará por 1.2 millones de euros. “Las partes tienen buenas perspectivas de llegar a un acuerdo en el que el FC Copenhague solo pagará por él alrededor de 1,2 millones de euros (nueve millones de coronas danesas)”, explicó el periodista Farzam Abolhosseini en su informe.

Marcos López llegó al Feyenoord a mediados del 2022. (Foto: Getty Images)

Asimismo, la citada fuente destacó la buena adaptación que tuvo López desde su arribo a Copenhague. “El lateral izquierdo peruano con 45 internacionalidades llegó a la capital danesa hace un año como cedido por el gran club holandés, que no pudo darle muchos minutos de juego, y resultó ser bien recibido por el director deportivo Sune Smith-Nielsen”, afirmaron.

En cuanto a sus números, Marcos López registró 32 partidos disputados entre todas las competiciones, siendo clave con siete asistencias, tres de ellas en la Superliga de Dinamarca y cuatro en la Conference League. En la mencionada competición internacional llegaron hasta octavos de final, pero no pudieron dejar en el camino al Chelsea.

Esta termina siendo una buena noticia para la Selección Peruana. Dentro de un panorama sombrío por los malos resultados en las Eliminatorias 2026, hay que destacar el futbolista de 25 años, uno de los que tomará la posta pensando en los procesos futuros, continúe su progresión en Europa y se mantenga en el viejo continente.

Copenhague tendrá participación internacional en la temporada 2025-26, pues al ser el vigente campeón danés, clasificó a la segunda ronda de la Champions League. Veremos cómo evoluciona el juego de López en ese contexto y si eso le permite tentar un traspaso hacia otro equipo. Condiciones tiene, pero todo dependerá de su regularidad y una notable mejora desde lo físico.

Marcos López disputó la última fecha doble con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

