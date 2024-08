La Copa América 2024 reflejó que la Selección Peruana no pasa su mejor momento: eliminados en fase de grupos sin poder anotar goles. Además, en las Eliminatorias 2026, marchamos en el último lugar. Si bien el panorama no es el mejor para lo que se viene, las actuaciones individuales de los jugadores parecen brindar una luz de mejoría en temas de nivel. Bryan Reyna forma parte de esta lista de ilusiones porque su presente en Belgrano lo muestra como un jugador distinto. Esta situación no ha pasado desapercibida en Argentina y Martín Liberman, periodista del país, no tuvo problemas en elogiarlo.

“No me sorprende para nada el nivel de Bryan Reyna en el fútbol argentino. Me tocó verlo en la Copa América, donde Argentina y Perú se jugaban cosas muy distintas. Un Perú muy tímido que solo encontraba electricidad cuando la pelota era jugada por la izquierda para la aparición de Reyna”, contó para ‘El Futbolero’.

Liberman tuvo la oportunidad de observarlo en el Hard Rock Stadium el pasado 29 de junio. Este partido terminó con un resultado de 2-0 a favor de la ‘albiceleste’, significando también la despedida de Perú de la Copa América 2024. Sin embargo, para el periodista, Bryan Reyna fue el mejor de la noche.

Bryan Reyna tuvo minutos contra Canadá. (Foto: Prensa FPF)

“En ese momento, charlaba con una colega peruana y me decía que si Reyna estaba bien de la cabeza, es un jugador fenomenal. Yo decía que de verdad marca la diferencia. ¿Ven que cuando un futbolista toma el balón y te invita a levantarte del asiento sintiendo que algo puede pasar? Aquella noche en Miami, eso solo lo provocaba en Perú, Reyna. Nadie más, generaba esa sensación, incluso en inferioridad numérica, de poder sacarse un hombre de encima y manejar los hilos del partido”, comentó.

En el certamen continental, Reyna jugó dos de los tres partidos disputados. Ante Chile, se quedó en la banca de suplentes; frente a Canadá, ingresó. En el último ante Argentina jugó de titular hasta los 63′. Eso sí, cada vez que tocó el balón, buscó sumarse en ataque para generar peligro al rival de turno.

Su presente en Belgrano

En Argentina, Bryan es una realidad de Belgrano, ganándose el puesto de titular. Por eta razón, Liberman agregó: “Con su actuación, hizo que varios clubes se fijen en él. Recaló en Belgrano de Córdoba y creo que fue una muy buena elección. Haciendo las cosas bien, puede dar el salto a uno más grande en Argentina o irse a México, MLS, tiene todas las condiciones”.

Precisamente, su presente en el cuadro ‘Pirata’ denota que fue creciendo de manera gradual. Solo entre Liga y Copa Argentina ha jugado 17 encuentros, con la suma de 4 goles y en 14 estuvo desde el inicio. En lo que respecta la Sudamericana, disputó los seis duelos de fase de grupos.

Bryan Reyna juega en Belgrano de Córdoba. (Foto: Belgrano)

Por lo pronto, el ex Alianza Lima se prepara para su próximo partido ante Unión, por la Liga Profesional Argentina. El duelo será este viernes 9 de agosto desde las 5:00 p.m. (hora peruana). A la misma hora, el jueves 15 visitará a Atlético Paranaense en el duelo de ida por octavos de final en la Copa Sudamericana.





