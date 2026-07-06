Matías Martínez ya vive su primera aventura en el fútbol europeo. Depor pudo conocer que el delantero peruano, de 18 años, ya se encuentra en Portugal, luego de firmar un contrato por las próximas tres temporadas con Gil Vicente.
El atacante, que llegó procedente de Sporting Cristal, iniciará este martes su primer entrenamiento con la categoría Sub-23 del conjunto portugués Gil Vicente y buscaráa ganarse el titularato en dicha institución.
El joven futbolista llega a Europa tras despertar el interés de Gil Vicente durante una pasantía realizada el año pasado. En aquella experiencia dejó buenas sensaciones, fue seguido de cerca por el club y terminó convenciendo a los directivos, quienes decidieron apostar por su incorporación para continuar con su proceso de crecimiento.
El club portugués a través de su cuenta oficial hizo la presentación de su flamante refuerzo con el siguiente mensaje: “De Perú a la tierra del ‘Gallo’ ¡Bienvenido, Matías Martínez!"
Martínez, representado por la agencia PentaFútbol de Pepe Chacón, afrontará así el mayor desafío de su carrera. Cabe señalar que el atacante aún no ha debutado de manera profesional con Sporting Cristal, por lo que este paso representa su primera experiencia en el fútbol europeo y una gran oportunidad para consolidar su proyección.
El acuerdo contempla un contrato por tres años y, como suele ocurrir en este tipo de operaciones, Sporting Cristal conservará un porcentaje de una futura transferencia. Los demás términos de la negociación se mantienen bajo reserva entre las partes.
Además, Depor pudo conocer que el reciente ascenso de Basco Soyer al primer equipo de Gil Vicente terminó reforzando la confianza del club portugués en el talento peruano. Esa apuesta también favoreció la llegada de Matías Martínez, quien ahora buscará destacar en la Sub-23 para seguir los pasos de su compatriota y ganarse una oportunidad en el plantel principal.
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