Pedro Aquino es el hombre del momento en México. Su fichaje a América es comentado y felicitado desde diferentes sectores; sin embargo, el volante de la Selección Peruana estuvo muy cerca de no firmar con las ‘Águilas’.

De acuerdo a una entrevista que le dio a TUDN, Aquino reconoció que de no haber ganado el título del Apertura de la Liga MX, veía complicado que vaya a otro equipo, pues su meta era que León salga campeón.

“Con mi representante ya había conversado dos veces antes, acerca de que nosotros queríamos salir campeones y salir a buscar un reto más grande. Igual, si no salíamos ganadores nos quedábamos en León. Tomé un reto muy importante y con mucho compromiso”, sostuvo el peruano.

En la charla con el medio mexicano, Aquino comentó una de las cualidades que siempre rescataban de él era su fortaleza. “Esa es mi esencia, solo ser un poquito más inteligente o bajarle a las revoluciones. Me quitas eso y ya no soy Pedro Aquino”, indicó.

Seguido, explicó que “estos años que he estado en México me he caracterizado como un jugador aguerrido, que va fuerte al balón, quitando eso la esencia va a terminar. Hay que tomarlo con tranquilidad, ya me expulsaron jugando con León y uno va agarrando experiencia y tomando las cosas con más calma”.

Respecto a su llegada a América, señaló que fue su mejor decisión. “La verdad es el más grande de México, así que tomé una buena decisión. Sé que vengo de León, un club muy bueno al cual estoy muy agradecido por abrirme las puertas. No te puedo decir si hay muchas diferencias, solo sé que son un gran grupo y un gran club”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Aquino y la felicitación que recibió de Claudio Pizarro.