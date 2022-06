La consigna es seguir en Europa. Tras casi tres años en el Saint-Etienne de Francia, Miguel Trauco continuaría su carrea en Turquía. Esto, luego de conocerse el interés del club de contar con un lateral izquierdo de roce europeo y con experiencia en selección.

Así lo dio a conocer GOLPERU en sus redes sociales. El club interesado sería Besiktas de Estambul, que se ubica en el sexto puesto del torneo turco y que ya ha participado en la Champions League así como en la Europa League, pero ¿cómo nació este interés?

Esto se habría dado, tras la salida de Ridvan Yilmaz, defensa de 21 años, que se formó en dicho club y que para este mercado de pases del verano en el hemisferio norteño cambiará de institución. Por ello, desde Estambul están a la expectativa de ver propuestas que encajen con su estilo de juego.

Un detalle importante es que, de llegar a un acuerdo entre el equipo turco y Trauco, este traspaso se daría sin costos o cláusulas que dificulten la negociación, ya que el defensa nacional concluye su contrato con el elenco francés a finales de este mes de junio.

Miguel Trauco sumó su primera experiencia europea, cuando fue llamado a ser parte de Saint-Etienne en agosto del 2019. Desde entonces, ha sumado 72 encuentros, marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias, llegando a acumular 5,377 minutos de juego, tanto en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Copa de la Liga y la Europa League.

No obstante, no ha tenido la regularidad que espera en esta temporada 2021-22, con 21 encuentros y solo un gol. Si bien el comando técnico sí lo tuvo en cuenta para los duelos de revalidación de la categoría, el equipo no pudo superar al AJ Auxerre, por lo que descendieron a la Ligue 2.





