Fue histórico ese resultado, pues la bicolor no festejaba un triunfo en una cita mundialista hace 40 calendarios. El último había sido ante el seleccionado de Irán en la fase grupal de Argentina 1978. A modo de conmemoración, en Depor contamos siete historias de aquella victoria peruana sobre el conjunto ‘aussie’.

1) “Cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú”

Fue una fiesta las gradas del Estadio Olímpico de Sochi, en donde se realizó el encuentro. Habían acudido miles de peruanos vestidos con los colores rojo y blanco. La bicolor era prácticamente local. Se confirmó cuando al unísono la selección y los hinchas entonaron el himno nacional. “Somos libres, seámoslo siempre”, se escuchó en todo el recinto ruso.

Pero el punto más álgido de aquella histórica tarde fue cuando culminó el partido con el triunfo peruano y retumbó el ‘Contigo Perú’, ese tema escrito por el maestro Augusto Polo Campos y que, incluso, llegó a ‘reemplazar’ al himno en el Mundial del 2018, pues se cantó en cada momento, en cada uno de los tres cotejos que disputó la escuadra inca.

No había compatriota, en Rusia o en Perú o en otro país, que no la cantara: sea desde casa, desde el estadio, desde el carro, desde el trabajo o desde cualquier lugar. “Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú”, empezó la hinchada a todo pulmón, con pasión, con sentimiento, mientras los jugadores nacionales se daban la mano con los ‘Socceroos’, el ritual de cada final de un partido.

Segundos después resonó el estribillo que más emoción causa en el peruano: “Te daré la vida, y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú”. En las pantallas gigantes se veía a Christian Cueva con Guerrero dándose un fraternal abrazo, con el fondo de Contigo Perú. Cómo no emocionarse. Fue un momento único en el deporte peruano.

2) El primer gol peruano en un Mundial en 36 años

Las nuevas generaciones no sabían lo que era gritar un gol en un Mundial, no habían podido vivir esa experiencia. No era lo mismo verlo por un VHS que había grabado antaño algún familiar o, más reciente, por YouTube. Fue Guillermo La Rosa el último delantero nacional que había marcado en una Copa del Mundo, en España 1982. Le había anotado a Polonia, en la fase de grupos, en la derrota peruana de 4-1.

Tuvo que llegar el nuevo milenio para que esa maldición se resquebraje y el país pueda gritar ‘gol’ nuevamente. Fueron unos largos 36 años de silencio y de frustración. Pero en Rusia 2018 el peruano pudo volver a celebrar.

Luego de la caída ante Dinamarca y Francia, el combinado patrio se midió con Australia en un duelo de despedida. Corría el minuto 18 del primer tiempo y, desde el campo peruano, Yoshimar Yotún dio un pase largo a Guerrero, quien recibió el balón llegando al área australiana. Sin embargo, no tenía cómo patear directo al arco, por lo que buscó un compañero. Cueva estaba marcado, pero vio que André Carrillo se acercaba corriendo solo, sin que nadie lo moleste, así que le mandó el esférico.

Estando la pelota en el aire, la ‘Culebra’ disparó un derechazo que el portero aussie Mathew Ryan no pudo detener. Entró el balón en la red y estalló el Estadio Fisht. Lo gritó el técnico Ricardo Gareca, lo gritó el hincha, lo gritaron los narradores televisivos. Un grito que estuvo aguantado por 36 años. Aquella jornada, Carrillo le había devuelto una de las máximas alegría al fútbol nacional, y le dio un regalo a las nuevas generaciones: pudieron festejar, por fin, un gol en un Mundial.

André Carrillo peleando el balón con al australiano Josh Risdon. (Foto: AFP)

3) Paolo Guerrero anotó y cumplió su sueño

Todo un martirio tuvo que pasar Paolo Guerrero para disputar el Mundial de Rusia 2018. A fines de 2017, la FIFA lo suspendió por un año por haber dado positivo en un metabolito de la cocaína llamado benzoilecgonina, aunque luego redujo la sanción a seis meses. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) decidió aumentar el castigo a 14 meses, lo que hacía imposible que el ‘Depredador’ juegue la Copa del Mundo.

Su defensa presentó, entonces, un recurso ante el Tribunal Federal de Suiza, que optó por dejar sin efecto temporalmente la medida del TAS. Así, el delantero nacional pudo estar presente en Rusia. Ingresó en el primer encuentro contra Dinamarca durante el segundo tiempo y arrancó desde el inicio en el duelo ante Francia. No obstante, no pudo marcar en ninguno de los dos cotejos. Ante Australia, cambiaría su situación.

Contra los canguros, el ‘Depredador’ fue titular y dio la primera asistencia para que Carrillo abra el marcador; y en el complemento, llegó su oportunidad. En el área rival, Guerrero recibió un pase de ‘Aladino’ y el atacante, con un fuerte izquierdazo, venció el arco de Australia. Puso el 2-0 definitivo y sentenció el primer triunfo peruano en una Copa del Mundo en 40 años (el último había sido en Argentina 1978).

Cumplió el sueño que tuvo de pequeño: meter un gol en un Mundial. “Estas cosas son inolvidables, luchamos muchísimo por estar acá”, dijo posteriormente en Latina. “Arriba Perú, toda la vida”, agregó, y se despidió no sin antes agradecer al hincha peruano por ese apoyo incondicional que le dio a la selección.

4) Hollywood estuvo atento

No solo el país estuvo pendiente del partido entre Australia y Perú en Rusia 2018, también lo estuvo Hollywood, la meca de cine mundial. El actor neozelandés Russell Crowe -protagonista de la película épica Gladiador (2000), por la que ganó un Oscar- siguió el cotejo y se inclinó a favor de los ‘Socceroos’; sin embargo, no se pudo resistir al juego de la bicolor.

“Asombroso gol peruano”, tuiteó la estrella hollywoodense tras el tanto de la ‘Culebra’ Carrillo. Y al final del partido felicitó a la escuadra nacional: “Bien hecho Perú, jugaron muy bien”, señaló. No fue el único. La estadounidense Reese Witherspoon -ganadora de un Oscar a mejor actriz por Walk the Line (2005)- también se manifestó, solo que ella sí hinchó por el combinado inca. “¡Vamos, Perú! Fiebre mundialista”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Pero no solo angloparlantes se expresaron por el cotejo peruano. También hubo un mexicano, que hoy en día destaca en Los Ángeles: se trata de Gael García Bernal, quien le dio voz a Héctor en el largometraje animado Coco. “¡Qué gol más pasional y fino, Guerrero!”, comentó el de Jalisco, que quedó más que impresionado por el disparo del ‘Depredador’.

5) Farfán no pudo jugar

Uno de los jugadores que no estuvo presente en el duelo contra Australia fue Jefferson Farfán. El sábado antes del partido, la ‘Foquita’ se golpeó la cabeza durante una sesión de los entrenamientos en la Arena Khimki, ubicada al noreste de Moscú, por lo que fue trasladado, inmediatamente, a una clínica de la capital rusa.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) luego informó que el atacante nacional había chocado con un compañero en la práctica, “sufriendo un traumatismo cráneoencefálico”. Por esta razón, Farfán se tuvo que despedir del Mundial. “Moría por estar con mis compañeros en este último juego, pero por recomendaciones médicas es algo imposible y solo me queda apoyar a mis compañeros y al cuerpo técnico desde la clínica. Confío mucho en ustedes, equipo, sé que nos van a dar una alegría”, expresó en sus redes sociales.

Y así fue. La selección le dio una alegría al país derrotando a Australia con dos tantos. Farfán recibió, además, un mensaje de su amigo, su hermano, Paolo Guerrero: “Este triunfo es para ti, hermano. Cómo hubiésemos querido que estés aquí con nosotros”, dijo el máximo goleador histórico de la selección.

6) Niño peruano llevó el balón para el partido

Ese 26 de junio de 2018 las selecciones de Perú y Australia salieron de ese túnel bajo las gradas del Estadio Olímpico de Sochi para dirigirse al campo y disputar el encuentro programado. Formaron la clásica fila para cantar los himnos y entre la terna arbitral se erigió un pequeño niño peruano de 10 años llamado Patrick Meza Quispe.

Él pequeño llevó entre sus manos el balón con el que sudamericanos y oceánicos se enfrentarían minutos después. Fue elegido por uno de los auspiciadores de la selección como el embajador de la rojiblanca en la cita mundialista. Sin duda, un momento inolvidable para el joven que hoy debe tener 14 años y que tiene toda una vida por delante, una vida para volver a ver a su país en un Mundial.

Las selecciones de Perú y Australia antes de disputar el partido. Al fondo se observa una gran cantidad de hinchas rojiblancos y en el medio, al niño Patrick Meza. (Foto: AFP)

7) La prensa internacional destaca a Perú

El triunfo sobre Australia significó el despido de la selección peruana de Rusia 2018. No alcanzaron los puntos para avanzar a la siguiente fase de octavos de final. Sin embargo, el equipo dio una positiva imagen en los tres partidos que jugó. Así lo resaltó la prensa internacional luego de la victoria ante los canguros.

“No es descabellado decir que Perú mereció más, pero se sabe bien que el fútbol es un deporte en el que puedes ganar o perder en un minuto sin que importe todo lo que hayas hecho el resto del partido”, expuso la BBC de Londres. Similar opinión tuvo El País de España: “(Perú fue) una selección que mereció mejor suerte en el campeonato y se despidió con el apoyo de su gente”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.