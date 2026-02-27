La bandera peruana sigue flameando con fuerza en el ‘Viejo Continente’. Tras una intensa fase de grupos y los recientes cruces de eliminación directa en la UEFA Conference League, el panorama para los jugadores peruanos ha quedado definido con miras a los octavos de final, tanto para Oliver Sonne, Alfonso Barco y Joao Grimaldo, con la salvedad que ‘Grimaldinho’ no fue inscrito para la ronda anterior, pero ahora se abre una ventana para que haga su debut en el torneo.

El Sparta Praga, donde tuvo participación europea Oliver Sonne, logró una clasificación sólida y directa a la ronda de los 16 mejores. Gracias a su destacada participación en la fase de liga, donde terminaron en la cuarta posición con 13 puntos, el equipo checo evitó la ronda intermedia de ‘play-offs’ y se instaló directamente en los octavos de final como uno de los cabezas de serie.

Por su parte, el HNK Rijeka de Croacia, con Alfonso Barco que se ha ganado la titularidad, viene de superar una prueba de fuego. El cuadro del volante peruano eliminó al Omonia Nicosia de Chipre en los ‘play-offs’ eliminatorios con un marcador global de 4-1. Barco fue pieza clave en el duelo de vuelta, consolidando su presencia en el esquema croata pese a llegar hace poco.

Alfonso Barco tiene contrato hasta final de temporada con opción de extenderlo por un año más. (Foto: HNK Rijeka)

Los próximos desafíos

Tras el sorteo realizado por la UEFA, los rivales para los peruanos en la siguiente instancia ya están confirmados:

- Sparta Praga: El conjunto de la capital checa se medirá ante un rival de peso: AZ de Alkmaar, que no tuvo problemas para superar (4-1 en el global) al Noah de Armenia. Su gran figura es el delantero Troy Parrott, goleador de la Selección de Irlanda que se alista para disputar el repechaje al Mundial 2026.

- HNK Rijeka: Los croatas tendrán un reto mayúsculo, ya que el sorteo los ha emparejado contra el Estrasburgo de Francia, equipo que lideró la tabla general de la fase previa. En el cuadro galo de destacan los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli, goleador del equipo en la Ligue 1 con 13 anotaciones.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo juegan juntos en Sparta Praga. (Captura)

La situación de Joao Grimaldo

Un punto que ha generado mucha expectativa es la posible presencia de Joao Grimaldo junto a Sonne. El atacante llegó al Sparta Praga como un refuerzo estelar procedente del Partizán; sin embargo, el técnico Brian Priske decidió no inscribir a Grimaldo para la lista final de la Conference League. El club solo disponía de tres cupos para nuevos jugadores en esta fase y priorizó la inscripción de Andrew Irving, Matyáš Vojta y el propio Oliver Sonne.

Grimaldo tuvo que enfocar sus esfuerzos en la Primera División de la República Checa (Chance Liga) y en la Copa nacional, donde ya ha empezado a dejar destellos de su calidad técnica. Sin embargo, de cara a los octavos de final, podrían haber cambios en la nómina del DT del gigante checo, y ahí podría darle la oportunidad al exSporting Cristal.

TE PUEDE INTERESAR