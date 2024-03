Sporting Cristal vs. Aucas se miden EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 4 de marzo por la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores Sub 20. El partido, que se jugará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, está programado para iniciar a la 1:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) y se podrá ver a través de las señales de Nativa y El Canal del Fútbol (ECDF). Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que, dentro de los convocados del equipo ‘celeste’, está Ian Wisdom, quien hizo su debut con el primer equipo en 2024. Mira la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





Víctor Reyes es el técnico de Sporting Cristal Sub 20. (Video: Formativo Celeste)