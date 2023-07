Este jueves por la noche, Paolo Guerrero llegó a la capital de Ecuador para sumarse a Liga de Quito, club con el que firmó luego de desvincularse de Racing Club. El delantero peruano llegó al Aeropuesto Mariscal Sucre donde fue recibido por una gran cantidad de hinchas del ‘Rey de Copas’, quienes le mostraron su cariño y lo alentaron en esta nueva etapa de su carrera.

“No hay necesidad que me digan (lo que es Liga). Es un equipo que en Sudamérica es muy reconocido por los campeonatos importantes que tiene como club. Pertenecer a Liga es un orgullo, muy feliz de estar aquí y lo que más quiero es descansar y estar rápidamente con el grupo entrenando. Es lindo, ya me habían dicho que me iba a recibir un grupo de hinchas. Con el Profe (Luis Zubeldía ya hablé, conversamos de fútbol”, fueron las primeras palabras del ariete nacional tras su llegada a territorio ecuatoriano.

“Un fuerte abrazo a la hinchada, muchas gracias por la bienvenida, hay un grupo de hinchas y es una súper bienvenida. Estoy feliz, muy cansado porque tengo 14 horas de vuelo”, añadió Guerrero, quien este viernes será presentado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 4:00 p.m. (hora peruana), con un evento que solo tendrá la participación de algunos hinchas.

Es necesario mencionar que el ‘Depredador’ pasará los chequeos médicos con Liga de Quito previo a su presentación. Con 39 años de edad, asumirá un nuevo reto en su carrera luego de mantener conversaciones con Luis Zubeldía, DT de los ‘Albos’, quien fue el que solicitó a los directivos del club ecuatoriano la incorporación del goleador histórico de la selección peruana.

Guerrero lucirá la nueva camiseta de Liga de Quito

Liga de Quito anunció que este viernes no solo se presentará al nuevo delantero del equipo, sino también la camiseta conmemorativa por el mes del hincha ‘Albo’: “La decisión de presentarlo a Paolo Guerrero a las 16:00 es pensando en el jugador. Se sigue un itinerario, Paolo se hace los chequeos médicos, luego es presentado al cuerpo técnico, y posteriormente con la hinchada a las 16:00, pensando en que pueda ya descansar y avanzar en su acoplamiento a la altura”.

“Confirmamos que mañana, en la presentación de Paolo Guerrero, será presentada la nueva camiseta de Liga, conmemorativa por el mes del hincha albo. Saldrá una camiseta conmemorativa titular y una nueva alterna. Además en el mes de octubre, saldrá otra por el mes de aniversario del club Universitario que nació en 1918 y en 1930 derivó en Liga”, comunicaron.





