Paolo Reyna destaca como una de las revelaciones más brillantes que el fútbol de provincia nos ha brindado en los últimos años. Originario de Tacna, transitó tempranamente por la Copa Perú antes de destacarse en Melgar. A sus 22 años, acumula cinco temporadas en la Liga 1, manteniendo un rendimiento constante que ha captado el interés de clubes extranjeros, especialmente de Argentina. Tras un primer acercamiento con Independiente en 2022, ahora es Talleres de Córdoba quien lo tiene en la mira. Entre ambos sondeos transcurrieron dos años en la carrera del defensor, la cual analizaremos en la siguiente nota.

Indudablemente, la temporada más destacada de Paolo Reyna fue en 2022, cuando el lateral izquierdo de Melgar llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana y se coronó subcampeón del fútbol peruano. Sin embargo, su situación actual es diferente; a nivel internacional, no ha logrado sumar minutos en los partidos de la Copa Libertadores con el equipo rojinegro, y solo ha disputado el 46% de los minutos en el campeonato local, donde Melgar tiene escasas posibilidades de ganar el Torneo Apertura.

En la temporada 2022, Paolo Reyna tuvo un desempeño notable, acumulando 85 minutos por partido en promedio, contribuyendo con 2 goles y 4 asistencias. Su precisión de pases fue del 77%, respaldada por un promedio de 2.1 intercepciones por partido. Además, su habilidad en los duelos, con un 58% de victorias, y una precisión de centros del 27%, lo consolidaron como un lateral izquierdo completo y efectivo.

En la temporada 2024, el panorama ha cambiado ligeramente para el defensa. Aunque sigue siendo importante en el equipo, ya no es aquel titular indiscutible en el equipo, evidenciado su tiempo en el campo ha disminuido a un promedio de 70 minutos por juego. Aún no ha logrado marcar goles ni asistencias en esta temporada, y su precisión de pases ha experimentado una leve caída al 75%. Su capacidad en las intercepciones también decreció con 1.4 por partido, pero si aumento en los duelos ganados, ahora con un 64%. No obstante, su precisión en los centros ha bajado al 24%, quedando claro que todavía no llega a su mejor versión.

Estadística Temporada 2022 Temporada 2024 Minutos por partido 85 70 Goles 2 0 Asistencias 4 0 Precisión de pases 77% 75% Intercepciones por partido 2.1 1.4 Duelos ganados 58% 64% Precisión de centros 27% 24%

Buscando explicaciones

Es importante destacar que Paolo Reyna estuvo fuera de los terrenos de juego durante cerca de seis meses. El 15 de agosto de 2023 sufrió una lesión significativa en el tobillo, en un partido contra UTC, lo que lo dejó fuera de la temporada hasta que finalmente pudo regresar a un partido oficial el 14 de febrero de este año, enfrentando a Aurora de Bolivia por la Copa Libertadores. Su regreso fue desafiante y le tomó varios partidos recuperar su ritmo futbolístico.

Además, hay que tener en cuenta que, durante la ausencia de Reyna, Melgar optó por fichar a un lateral izquierdo extranjero: Lucas Diarte, procedente de Belgrano de Córdoba. El argentino comenzó la temporada como titular, mientras Sebastián Cavero ocupaba el puesto de suplente. Esto significó que Paolo Reyna tuvo que ganarse gradualmente la confianza de Marco Valencia, ya que su regreso a las canchas coincidió con la partida de Pablo de Muner de la institución arequipeña.

Talleres y el interés por Paolo Reyna

En las últimas horas, el nombre de Paolo Reyna ha sido vinculado con Talleres de Córdoba. Según ha podido averiguar Depor, ante la posible venta del paraguayo Blas Riveros, el equipo argentino ha estado evaluando varios nombres que han estado siendo seguidos durante un tiempo por su departamento de scouting. Uno de estos nombres es el de Paolo Reyna, quien encaja perfectamente con el perfil de lateral izquierdo que están buscando en Talleres.

Este medio también ha recibido información sobre un primer contacto entre Talleres y el entorno de Paolo Reyna. Aunque aún no se ha presentado una propuesta formal, dado que también hay otros jugadores que interesan de manera similar. Si bien el libro de pases en el fútbol argentino se abre en junio, los cordobeses ya están trabajando con anticipación para cerrar sus fichajes.

Es crucial tener en cuenta que Talleres de Córdoba tiene una política de adquisición de jugadores con potencial para ser transferidos a Europa. Un ejemplo destacado es el del ecuatoriano Piero Hincapié, quien se trasladó al Bayer Leverkusen por 7.5 millones de euros, marcando la tercera transferencia más costosa en la historia del club argentino. Además, el equipo de scouting trabaja intensamente en mercados como Ecuador, Paraguay, Colombia y Perú. Reconocen que estos son países donde pueden adquirir jugadores a precios asequibles y luego venderlos por sumas significativas. En el caso de Paolo Reyna, que actualmente está valorizado en 700 mil euros, no sería una excepción a esta estrategia.

Acuerdo entre Melgar y Talleres

A principios de mayo, la directiva de Melgar recibió en Arequipa a una delegación de Talleres. El objetivo de esta visita fue establecer una colaboración entre ambos clubes, reafirmar el compromiso con el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el mundo del fútbol. Los representantes argentinos llegaron a nuestro país con el equipo directivo a cargo del aspecto deportivo del club para compartir experiencias y conocer de cerca al club rojinegro.

Este convenio no está desconectado de la posibilidad de tener un seguimiento más cercano de los jugadores de ambos equipos. En Talleres confían en el proyecto de Melgar, por lo que los cordobeses podrían negociar sin problemas la transferencia de Paolo Reyna, quien tiene contrato con el ‘Dominó’ hasta finales de este año.

