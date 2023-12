El panorama en la interna de LDU de Quito no es la más alentadora. Atrás quedó la algarabía tras consagrarse campeones de la Copa Sudamericana y, casi un mes y medio después, de la LigaPro de Ecuador. ¿El motivo? Las discrepancias entre el presidente de la ‘Casa Blanca’, Isaac Álvarez, y el mandamás de la Comisión de Fútbol del club, Esteban Paz, han desatado un gran clima de tensión, especialmente, a Luis Zubeldía, quien ahora ha condicionado su permanencia en la dirección técnica del equipo, siempre y cuando dichos conflictos se resuelven.

Si bien en un inicio, el técnico argentino indicó que estaba dispuesto a quedarse en el club, en el país norteño ya dan por hecho que no se queda (hasta suena para Colo Colo de Chile en reemplazo de Gustavo Quinteros). Esto, evidentemente, dejaría a Paolo Guerrero fuera de la lista del plantel para la temporada 2024, ya que el delantero de la Selección Peruana dio a conocer que solo se quedaría en el cuadro albo, si el ‘Príncipe’ continuaba al mando.

“Se tienen que poner de acuerdo ahí entre la dirigencia. De parte nuestra está confirmado, pero falta que la Comisión de Fútbol (encabezada por Esteban Paz) y el presidente (del club, Issac Álvarez) se pongan de acuerdo en todo lo que viene. Nuestra palabra ya está dada porque queremos seguir”, declaró Zubeldía a los medios ecuatorianos, tras el título. Sin embargo, hay un detalle en particular.

Con el contrato del estratega argentino a punto de terminar, desde la dirigencia no han dado indicio a que pueda continuar. De acuerdo con información de Olé, “la Comisión de Fútbol finaliza su contrato con el club de Liga el 31 de enero de 2024, por lo que queda poco más de un mes de Esteban Paz al mando del equipo de fútbol”, pero los preparativos de la pretemporada ya se están dando, por lo que requieren llegar a un consenso, para que el equipo que ganó dos títulos este año no se desmorone.

De parte de la Comisión de Fútbol de LDU está claro que quieren su renovación. “Si hay alguien que tiene la culpa de esta alegría, es Luis Francisco Zubeldía. Confío que se quede, lo queremos acá por mucho tiempo más. Es uno de los mejores técnicos de nuestra historia. Para mí tiene una posición muy especial junto a: Pellegrini, Fossati, Bauza, Oblitas”, precisó Paz; no obstante, deberá existir una tregua con Álvarez para conseguir que el DT se quede y, con ello, también Paolo.

La respuesta del mandamás de LDU de Quito

El presidente del elenco de Quito se mostró disconforme con el condicionamiento que impuso Paolo Guerrero, respecto a su renovación con el combinado ecuatoriano, al manifestar que esta estaba sujeta a la permanencia del actual director técnico, Luis Zubeldía, al ser él quien le brindó la confianza para llegar al conjunto norteño y así consagrarse campeón, tanto de la Sudamericana, como de la liga ecuatoriana.

“Es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo.. Es una institución y eso de poner condicionamiento -en lo personal- creo que no corresponde porque en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer la divisa, defender los colores, trabajar fuerte y con ganas”, sostuvo el presidente del cuadro ecuatoriano a ‘K-CH Radio’.

Paolo Guerrero y sus registros en LDU de Quito

En terreno ecuatoriano, el delantero disputó 13 encuentros en el campeonato nacional, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle. En este recuento vale destacar que los cinco goles que marcó en el torneo fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional. En total (sumado a la ‘Suda’), se puede señalar que Guerrero sumó 18 cotejos y marcó ocho tantos. Respecto a los minutos de juego, acumuló 1,548′.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO