El Sorteo de la Copa Sudamericana 2024 se realiza (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 19 de diciembre en la ciudad de Luque, desde las 10:00 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación del evento de la Conmebol por la web de Depor.

La primera fase del popular certamen tendrá la participación de 32 equipos de todas las federaciones del continente, excepto Argentina y Brasil: ellos juegan contra un club de su mismo país a partido único. De estos enfrentamientos, solo quedarán 16 (dos de cada territorio), los mismos que avanzarán a fase de grupos.

Mientras que en la segunda instancia se sumarán los cuatro elencos eliminados de la Copa Libertadores 2024 en la fase 3, además de los seis representantes de Argentina y seis de Brasil.

Cabe destacar que para determinar los cruces de la primera fase se realizará un sorteo entre los cuatro representantes de cada país, con el objetivo de definir las llaves nacionales. Eso sí, la localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer club sorteado para la definición de cada cruce. Solo los dos conjuntos ganadores de cada serie nacional irán directamente a la fase de grupos.

Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2024

Bolivia

Aurora/Jorge Wilstermann

Nacional Potosí

Real Tomayapo

Universitario de Vinto

Chile

Coquimbo Unido

Everton

Universidad Católica

Unión La Calera

Colombia

Independiente Medellín

América de Cali

Deportes Tolima

Alianza Petrolera

Ecuador

Delfín

Universidad Católica

Técnico Universitario

Deportivo Cuenca

Paraguay

Guaraní

Olimpia

Sportivo Ameliano

Sportivo Luqueño

Perú

Sport Huancayo

Asociación Deportiva Tarma

Deportivo Garcilaso

Universidad César Vallejo

Uruguay

Montevideo Wanderers

Racing

Cerro Largo

Danubio

Venezuela

Carabobo

Deportivo La Guaira

Metropolitanos

Rayo Zuliano

Es necesario mencionar que existen equipos de Brasil y Argentina que ya tienen asegurada su presencia en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2024. En este caso, son los siguientes:

Argentina

Boca

Racing

Defensa y Justicia

Lanús

Belgrano

Argentinos

Brasil

Athletico Paranaense

Internacional

Fortaleza

Cuiabá

Corinthians

Cruzeiro

¿Cuándo inicia la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2024?

La Fase Preliminar la Copa Sudamericana 2024 está programada para arrancar la semana del 6 de marzo del próximo año. En esta etapa, se medirán 32 equipos en partidos únicos, donde finalmente quedará 16.

¿A qué hora es el Sorteo de la Copa Sudamericana 2024?

El Sorteo de la Copa Sudamericana 2024 está programado para llevarse a cabo este martes 19 de diciembre en la ciudad de Luque, ubicado en Paraguay. Asimismo, iniciará a las 10:00 de la mañana (hora peruana, 12:00 p.m. en tierras argentinas).

¿En qué canales ver el Sorteo de la Copa Sudamericana 2024?

El Sorteo de la Copa Sudamericana 2024, programada para este martes 19 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana y dos más en Argentina) en la ciudad de Luque, en Paraguay, será transmitida por la señal exclusiva de ESPN, Star Plus, DSports (DIRECTV) y FOX Sports para todo América Latina.





