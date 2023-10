En enero de 2021, la Universidad San Martín sorprendió en el mercado con Martín Pérez Guedes, futbolista argentino que venía procedente de Gimnasia y Esgrima de la Primera B Nacional. Desde aquel entonces, el mediocampista mostró un gran nivel sobre el terreno de juego, llevándolo a fichar por grandes equipos del medio, como son los casos de Melgar y Universitario de Deportes. En este último equipo, el volante logró consolidarse, a tal punto de ser considerado una pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati, motivo por el que inició con los trámites de nacionalización, la cual ya se encuentra en su etapa final.

El centrocampista, luego de ser anunciado como el flamante refuerzo del conjunto crema para esta temporada, comenzó con los trámites para su nacionalización como peruano y así poder disputar encuentros en competiciones locales sin restricción alguna. Esta es su tercer curso en el balompié nacional, luego de vestir las camisetas de los ‘Santos’ y el ‘Dominó'.

Así pues, luego de varios meses de iniciar dicho proceso, Depor pudo conocer que el trámite ya se encuentra en la recta final. Ojo, el mediocampista realizó un papeleo similar al de su compañero Luis Urruti y se convertirá en el tercer jugador del plantel de Universitario en jugar con esta condición, además del volante Horacio Calcaterra.

Es necesario mencionar que meses atrás, Martín Pérez Guedes fue consultado sobre si estaría dispuesto a vestir la camiseta de la Selección Peruana si es que Juan Reynoso acude a su llamado. “Jugar en la selección peruana por ahora no lo tengo en mi cabeza. No quiero pensar mucho en el futuro. Quiero ir paso a paso. Me marea eso. No quiero alejarme del objetivo”, señaló en una entrevista con Liga 1 Radio.

Universitario vs. Sport Huancayo: entradas se venden como pan caliente

Este domingo, Universitario de Deportes se juega su opción de meterse en la gran final de la Liga 1 Betsson, por lo que puso a la venta las entradas para el encuentro contra Sport Huancayo en el estadio Monumental, contando con una importante respuesta por parte de su incondicional hinchada.

Y es que, al cierre de la presente nota, los merengues superaron las 25 mil entradas localidades vendidas para este compromiso contra el ‘Rojo Matador’, por lo que todo indica que los de Jorge Fossati volverán a llenar las gradas de su recinto deportivo, lo que podría ser clave para obtener los tres puntos más importantes del año.





