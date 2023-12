Guerrero y su consagración sudamericana

Hace cinco meses era impensado que Paolo Guerrero consiga la gloria en el epílogo de su carrera. Salió de Racing entre críticas y con el retiro rondando por su cabeza. Jugó la fase de grupos de la Libertadores con la ‘Academia’ y anotó dos tantos en seis partidos. Pero bien dicen que el destino siempre pone las cosas donde corresponden, y no se equivocó con nuestro capitán. Paolo conquistó la Copa Sudamericana con LDU, con tres tantos en siete encuentros, incluyendo un doblete contra Defensa y Justicia en las semifinales.

“Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice ‘te necesito aquí, porque contigo vamos a ganar la Sudamericana’. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Creo que fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando ese campeonato. Me cobré mi revancha”, aseguró el ‘Depredador’, quien terminó en el ‘11′ ideal de la competencia.

Paolo Guerrero conquistó su cuarto título a nivel internacional. (Foto: Agencias)

Hegemonía brasileña en la Libertadores

En los últimos años, el fútbol brasileño trasladó a las canchas su indiscutible superioridad económica. Sus equipos son los más poderosos de la región y eso tarde o temprano se demuestra en juego y, obvio, en resultados. En la última edición, de los ocho planteles más valiosos que jugaron la Libertadores, siete fueron del Brasileirao , es decir, no hay mucho que decir. Ante esa hegemonía se enfrentaba el Boca Juniors de Luis Advíncula y, para variar, en el mismísimo estadio Maracaná, donde Fluminense coincidentemente juega como local.

‘Boquita’, con el cartel de ser el segundo más ganador de la historia (6), se llenó de rebeldía y dio pelea contra esa hegemonía, pero la tendencia pesó más y el título se quedó en el país de la samba. ‘Flu’ conquistó la primera Libertadores de su historia tras ganar 2-1 y ratificó que los brasileños no solo ganaron las últimas cinco ediciones, sino que las tres finales anteriores a la actual fueron entre equipos del Brasileirao. Flamengo se coronó campeón en 2019 (tras vencer a River) y en 2022 (ante Athletico Paranaense), mientras que Palmeiras lo hizo en 2020 (Santos fue subcampeón) y en 2021 (contra Flamengo).

No existe antecedente similar de una superioridad tan abrumante de un país y, por ahora, no hay rivales que puedan hacerle pelea a los equipos brasileños en la Libertadores. Lo contrario ocurre en la Copa Sudamericana que, aunque equipos brasileños llegaron a las finales de las últimas tres ediciones, incluyendo una entre Bragantino y Athletico Paranaense, los últimos dos campeones son ecuatorianos: Independiente del Valle (2022) y el LDU de Paolo Guerrero (2023).

Fluminense conquistó su primer título de Libertadores de su historia. (Foto: AFP)

Advíncula estuvo cerca del título

Luis Advíncula hizo ilusionar a todos los hinchas de Boca Juniors, y también a todos los peruanos, cuando sacó ese latigazo de zurda a los 71 minutos para enmudecer a los hinchas del Fluminense y poner el empate momentáneo (1-1) en el Maracaná. ‘Bolt’ personificó el envión anímico que tuvo el ‘Xeneize’ para batallar hasta el tiempo suplementario y, por otro lado, se metió en la historia de gala de ‘Boquita’ con un gran rendimiento en la final de Río de Janeiro.

Pero ‘Bolt’ no solo apareció en el partido decisivo, pues fue uno de los mejores de Boca durante toda la Copa. De hecho, con cuatro ‘pepas’, fue el máximo goleador ‘xeneize’ en la competencia . Aparte de Fluminense, también le marcó a Deportivo Pereira y Colo Colo en fase de grupos y al Nacional de Uruguay en los octavos. Por su esfuerzo mostrado, Advíncula fue uno de los jugadores de su equipo que más sufrió la caída contra el ‘Flu’. Eso sí, fue elegido en el ‘11′ ideal del torneo. Merecido.

Advínculo fue de los mejores jugadores del 'Xeneize' en la final ante Fluminense (Foto: AFP)

Eterna deuda peruana

Ya pasaron 10 años de la última vez que un equipo peruano superó la fase de grupos de la Libertadores, cuando Real Garcilaso (hoy Cusco FC) llegó hasta los cuartos de final. Y en la última edición de la Copa, Cristal fue el único de los tres (contando a Alianza Lima y Melgar) en fase de grupos con más chances de dar el golpe. Los celestes alcanzaron los ocho puntos, haciendo partidos memorables como el triunfo 2-1 en La Paz con 10 hombres o el empate (1-1) ante el posterior campeón Fluminense en el Maracaná.

Alianza y Melgar estuvieron lejos del nivel que usualmente muestran en la Liga 1 Betsson 2023 y acabaron en los últimos lugares de sus grupos. Lo único rescatable fue que los grones ganaron después de 11 años en la Copa, en el triunfo 2-1 sobre Libertad en Asunción, y pusieron fin a la peor racha histórica (30 partidos) del torneo. “Las palabras no salen, la alegría es enorme, rompimos esa maldita racha de tantos partidos sin ganar en la Libertadores. Este es un estadio lindo, emblemático para Paraguay y Sudamérica, me siento muy emocionado”, dijo Guillermo Salas, técnico blanquiazul en ese entonces.

En cuanto a la Sudamericana, Universitario sacó la cara por el Perú. El equipo de Jorge Fossati accedió a los dieciseisavos tras finalizar segundo en su grupo con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas, incluyendo un triunfo histórico sobre Gimnasia y Esgrima que significó que la crema vuelva a ganar en Argentina después de 56 años. Asimismo, se convirtió en el primer equipo peruano en celebrar en tierras ‘ches’ por la ‘Suda’. Vallejo, en tanto, acabó último en su grupo y solo tuvo una victoria en seis duelos.

