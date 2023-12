Tras una excelente temporada con Liga de Quito, en la que lograron la Copa Sudamericana y el título de la Liga de Ecuador, Paolo Guerrero era uno de los nombres que generaba más interés en el entorno de la ‘Casa Blanca’. Esto se debía a que el futbolista concluyó su contrato con el cuadro norteño y, por lo tanto, tenía que negociar su continuidad en la institución. En este contexto, el futuro del peruano parece alejarse de LDU debido a la inminente partida de su entrenador, Luis Zubeldía, a quien expresó su apoyo. En una entrevista reciente, el delantero habló sobre su situación y sus expectativas para el 2024.

En una entrevista con RPP, el ‘Depredador’ mencionó que su vínculo contractual con Liga llegó a su fin este mes, y no está seguro sobre su próximo destino, aunque siente un profundo afecto por los ‘Albos’, tanto por sus compañeros, seguidores y ambiente que lo rodea.

“Mi contrato venció en diciembre, lo que pase en 2024 no lo sé. Me encantaría (continuar en LDU) por el trato que me dieron, por el cariño de los hinchas, mis compañeros y todo el entorno. (...) Fue un placer trabajar con el ‘profe’ Zubeldía. Si se queda, pedirá que se quede todo el grupo. Mi anhelo es ganar la Copa Libertadores”, manifestó Guerrero.

Ampliaremos en breve...

Los registros de Guerrero con LDU de Quito

Para inicios de agosto, Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con LDU de Quito para defenderlo hasta finales de este año. El reto principal era avanzar en la Sudamericana y lo logró. En este certamen, Paolo llegó a jugar siete encuentros, donde marcó tres tantos y acumuló 646 minutos, además de alzarse con la copa del torneo, tras vencer en tanda de penales a Fortaleza de Brasil.

En terreno ecuatoriano, el delantero nacional disputó trece encuentros en el campeonato, dos de ellos fueron por las finales de ida y vuelta frente a Independiente del Valle. En este recuento vale destacar los cinco goles que marcó, los mismo que fueron decisivos para coronarse campeones del Clausura y así pelear por el título nacional. En total, se puede señalar que Guerrero sumó 42 cotejos, marcó 11 tantos y asistió en dos oportunidades. Respecto a los minutos de juego, acumuló 2,393′.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO