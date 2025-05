Tener continuidad en su equipo es prioridad para cualquier futbolista que busque destacar en el exterior. Este es el caso de Pedro Aquino, quien no es titular en Santos Laguna y su falta de protagonismo en su club le obliga mirar hacia otros horizontes. El nombre del volante peruano ha sido vinculado recientemente a Corinthians, donde juega André Carrillo y que está interesado en contar con sus servicios.

Según el portal brasileño RTI Sporte, Corinthians pretende fichar a Pedro Aquino, tras el visto bueno del técnico Dorival Júnior a su contratación. Lo que busca el nuevo entrenador del ‘Timao’ es reforzar su mediocampo con el objetivo de equilibrar a su equipo para afrontar los compromisos que vienen en el plano local e internacional.

“Corinthians: Dorival Jr autoriza el fichaje de André Carrillo”, informó el medio brasileño, que destaca la decisión del entrenador de ir por el futbolista peruano. “Las negociaciones están en manos de Fabinho Soldado, que debe intensificar las conversaciones con el agente del deportista”, añadió el citado portal.

La dificultad, claro está, recae en el vínculo que posee el jugador con Santos Laguna. Aquino todavía tiene dos años más de contrato con su club, por lo que Corinthians debería buscar un préstamo o, en todo caso, convencer al futbolista de rescindir.

Contacto entre Pedro Aquino y Corinthians

De acuerdo a RTI Sporte, Dorival Jr. fue contactado a principios de esta semana por los representantes de Pedro Aquino, quienes le expusieron la posibilidad de que el jugador pueda reforzar al ‘Timao’. El técnico quedó conforme con las cualidades del peruano; sin embargo, les manifestó que deberán conversar con el director deportivo del club, Fabinho. Él tiene la última palabra.

“Al técnico le gustó el nombre, pero indició que cualquier negociación debe manejarse directamente con el director ejecutivo del club, Fabinho Soldado, que se ha ocupado exclusivamente de renovaciones y llegadas. El detalle es que Dorival le informó a la dirigencia de Corinthians que está positivo sobre la llegada de Pedro Aquino”, informó el citado medio brasileño.

No es la primera vez que el nombre de Pedro Aquino suena en Brasil. Anteriormente, el peruano fue vinculado al Botafogo, campeón de la Copa Libertadores; no obstante, el interés no prosperó y todo quedó en el aire. Esta vez, Corinthians tiene la posibilidad de dar el siguiente paso y juntar a la ‘Roca’ con su compañero de la selección peruana, André Carrillo.

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de vencer 1-0 a Novorozentino por la Copa de Brasil, Corinthians volverá a tener hoy cuando visite a Internacional, en duelo válido por la fecha 7 del Brasileirao 2025. Dicho compromiso está programado para este sábado 3 de mayo desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

