Pedro Gallese, tras una larga carrera deportiva en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, dejó el club Orlando City, para fichar en este 2026 por el Deportivo Cali de la Liga de Colombia. Si bien fue titular indiscutible en este primer semestre, los resultados no acompañaron al equipo que no peleó por el título que finalmente ganó Júnior de Barranquilla, hecho que no lo tendría muy a gusto.

De hecho, el periodista Diego Fernando Trujillo reveló que ‘El Pulpo’ buscaría nuevos horizontes. “Me comentaron desde Perú que el hombre no está nada contento en Deportivo de Cali, porque él pensaba que era un equipo ganador, que iba a jugar Copa libertadores y encontró algo muy diferente”, dijo en el programa Trujigol en Youtube.

En medio de estos rumores, futbolistas históricos de Colombia salieron al frente para destacar las cualidades de Gallese. Tal es el caso de Faustino Asprilla y Adolfo ‘El Tren’ Valencia. De hecho este último analizó no solo el desempeño del seleccionado peruano, sino también cómo se ha manejado el club caleño en los últimos tiempos.

“Aquí los jugadores peruanos siempre han llegado bien, porque son muy técnicos, muy inteligentes para jugar, pero usted sabe que en el fútbol uno rinde también cuando está bien rodeado. Un solo jugador no puede, tienen que ser 11, y el Cali tuvo muchas falencias, porque es un equipo donde los técnicos no han tenido continuidad”, comentó en una reciente entrevista a Flashcore.

“Los técnicos duran tres o cuatro meses y los sacan. Ese es el problema que siempre ha tenido esa institución. Entonces, la idea es darle más continuidad a un técnico para que el técnico pueda armar un buen grupo”, añadió.

'El Tren' Valencia jugó con la selección Colombia los Mundiales de 1994 y 1998.

En esa línea, ratificó lo dicho por uno de los más grandes porteros de la historia de Colombia, René Higuita, quien situó a Pedro Gallese entre los cinco mejores goleros del campeonato cafetero, por su gran jerarquía y capacidad en el arco.

“Sí, es un portero muy bueno y eso se lo ha ganado con su fútbol. No lo he visto en muchos partidos, pero los directivos también tienen que entender que hay que armar un equipo, porque todos esos clubes que acabas de nombrar, como el Cali, siempre han sido instituciones de renombre. Allí brillaron jugadores como ‘El Pibe’ Valderrama y el ‘Mortero’ Aravena”, finalizó Valencia.

Actualmente no existen versiones oficiales que hagan pensar en su salida de Deportivo Cali, club con el que actualmente se encuentra en trabajos de pretemporada, pues mantiene vínculo contractual. Gallese fue parte de los últimos amistosos de la blanquirroja ante Haití y España.

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