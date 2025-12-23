Cuando su futuro parecía ser una gran incógnita, el rumbo de Pedro Gallese se direccionó hacia Colombia, para llegar como uno de los grandes fichajes de Deportivo Cali. Desde Orlando City decidieron no renovar su contrato, por lo que -a sus 35 años- buscó nuevos aires. El cuadro ‘Azucarero’ lo contactó desde que se enteró de la noticia, por lo que fue su primera opción. Con la mente puesta en el 2026, el ‘Pulpo’ volverá a tomar un rol importante en este rubro.

De acuerdo al periodista Juan Camilo Naranjo, la llegada de Gallese a Cali no solo significa un aporte de experiencia para la institución que, en los últimos años, no ha tenido los mejores números: será uno de los tres mejores pagados en lo que respecta al fútbol de Colombia.

El ‘Pulpo’ fue una de las figuras en Orlando City de la Major League Soccer (MLS), equipo que lo tuvo en sus filas durante cinco temporadas, acumulando un total de 201 partidos oficiales. Además, tuvo la oportunidad de dejar su arco en cero en 57 ocasiones. Con el paso de los años, Gallese se quedó con el puesto de titular y fue referente.

En los últimos días, el peruano manifestó también la razón de elegir a Deportivo Cali, por encima del resto de ofertas. El interés del cuadro colombiano fue constante, por lo que tuvo prioridad. Tras disputar el amistoso de Perú vs. Bolivia, contó que se unirá a la pretemporada.

“El 3 de enero arranca la pretemporada. Estoy todos los días hablando con la gente de allá. Estaban un poco preocupados también por el partido de hoy, pero yo ya había dado mi palabra que iba a estar aquí, que iba a acompañar a mi selección y ellos lo entendieron”, reveló el guardameta en zona mixta.

Pedro Gallese fichó por Deportivo Cali para la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Para el capitán, el honor de representar al país no entiende de precauciones físicas exageradas. “¿Riesgo de lesión? Yo siempre voy a querer a mi selección, siempre voy a querer jugar, así sea un siete contra siete quisiera estar ahí. Soy muy competitivo, me gusta siempre ganar un reducido hasta un ‘yan ken po’, así que siempre voy a estar aquí. La gente en Colombia lo entendió y me dieron el permiso para estar acá”, aclaró con firmeza.

¿Qué dicen desde Deportivo Cali?

Richard Lee, integrante de uno de los grupos inversores de Deportivo Cali, habló sobre todo lo que aportará Pedro Gallese en su llegada a Colombia. En diálogo con PBO, también contó cómo está la situación institucional en este periodo.

“Con una gran ilusión y muy emocionados de tener ese tipo de talento, bagaje, experiencia. Va a venir a transformar el club. Nosotros llevamos menos de un mes de haber transformado el Deportivo Cali a sociedad anónima, somos un grupo de inversión que lo que llega es a transformar en lo deportivo, social, infraestructura”, dijo.

Cabe resaltar que, de cara al año 2026, Deportivo Cali incorporó a Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino que tuvo un paso por el fútbol de Brasil en equipos como Sao Paulo y Cruzeiro. Además, se integraron Fernando Álvarez (ex Pachuca) y Rolando Pájaro (ex Fortaleza de Colombia).

