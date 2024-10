El debut de Fernando Gago como nuevo entrenador de Boca Juniors no fue el soñado. Lejos de una fiesta de bienvenida, su equipo perdió ante Tigre con una contundente goleada de 3-0 en el marco de la decimoctava jornada del Torneo Liga Profesional. Lo que parecía una oportunidad para iniciar con buen pie una nueva etapa en el club se convirtió en una pesadilla ante un rival que no perdonó. Los goles de Nehuén Paz (28′), Agustín Cardozo (85′) y Sebastián Medina (93′) sellaron el destino del ‘Xeneize’ en una noche que dejó más dudas que certezas. Entre los jugadores señalados por la prensa y la hinchada estuvo Luis Advíncula, quien, a pesar de jugar los 90 minutos, no pudo escapar de las duras críticas que siguieron a la abultada derrota.

El futbolista peruano vivió un partido de altibajos que no pasó desapercibido para los medios argentinos. Desde el primer tiempo, la actuación del lateral derecho fue puesta en el ojo de la tormenta. La prensa coincidió en que el peruano tuvo un arranque para el olvido, mostrándose frágil en la marca y casi inexistente en ataque, situación que Tigre aprovechó para generar peligro.

“Complicado en la marca, nulo en ataque en el PT. Maroni vio el carril libre por el lado del peruano y se metió al área con pelota dominada (salvó Rojo en la línea). Más participativo en el ST, con buenos centros”, escribió el diario Olé en su análisis del rendimiento de Advíncula, otorgándole una calificación de 4 puntos sobre 10.

Por su parte, TyC Sports coincidió en gran medida con la evaluación de Olé, destacando la mejora de Advíncula en la segunda mitad del encuentro, aunque sin poder compensar un primer tiempo errático. “En el primer tiempo no estuvo bien para lo que nos tiene acostumbrado. En el segundo mejoró, sobre todo en ataque”, señaló el medio deportivo, que calificó al popular ‘Bolt’ con 4.5 puntos.





Los números de Advíncula en la temporada





A pesar de estos momentos difíciles, Advíncula no perdió la confianza de su nuevo entrenador ni de la hinchada más fiel. Los números del lateral en lo que va del 2024 muestran que sigue siendo uno de los jugadores más importantes del plantel de Boca Juniors, y sus estadísticas respaldan esta afirmación.

Aunque su desempeño ante Tigre dejó mucho que desear, la temporada 2024 de Luis Advíncula ha sido sólida en general. Según los datos de Sofascore, el defensor peruano ha disputado 36 partidos con la camiseta de Boca Juniors, aportando 5 asistencias y realizando 28 pases clave, lo que lo convierte en una herramienta valiosa en ataque y transición. Además, su promedio de 3.4 recuperaciones por partido y 1.5 quites lo posicionan como un defensor confiable.

Otro aspecto destacado de su juego es su capacidad para imponerse en los duelos uno contra uno, ganando el 55% de ellos, lo que demuestra su solidez en situaciones de presión. En cuanto a la precisión en sus pases, Advíncula tiene un notable 81%, lo que refuerza su rol en la construcción de juego desde el fondo.

Los números de Luis Advíncula con Boca Juniors en la temporada 2024. (Sofascore)





Lo que viene para Boca Juniors: el reto de la Copa Argentina





A pesar del amargo debut de Gago y la contundente derrota ante Tigre, en ‘Casa Amarilla’ no tienen tiempo para lamentarse. El próximo desafío está a la vuelta de la esquina: este miércoles enfrentarán a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que se perfila como el último gran objetivo del año para el ‘Xeneize’.

La importancia del encuentro no puede ser subestimada. Una victoria clasificaría a Boca a las semifinales del torneo, donde se medirían ante Vélez. Pero más allá de alcanzar una instancia decisiva, lo que realmente está en juego es la posibilidad de asegurar un cupo en la Copa Libertadores de 2025, lo que sin duda es una prioridad para el club en este momento de transición.

Boca Juniors perdió ante Tigre por la Liga Profesional Argentina. (Foto: AFP)

