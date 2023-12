Si bien durante las últimas semanas se habló mucho sobre el futuro de Raúl Ruidíaz y la posibilidad de que pudiera dejar la Major League Soccer (MLS), este lunes se confirmó que se quedará en Estados Unidos. Seattle Sounders lo considera un elemento fundamental dentro de su proyecto deportivo del 2024 y por eso este lunes, a través de un comunicado emitido por su página web, reveló que el delantero nacional seguirá formando parte del club por un año más.

A pesar de que este 2023 no fue muy positivo para el cuadro norteamericano, ya que fueron eliminados en las semifinales de la Conferencia Oeste a manos de Los Angeles FC, no quieren que la conformación de su plantel quede al azar y rápidamente se pusieron las pilas con las salidas y renovaciones. De esta manera, explicaron que la ‘Pulga’ todavía tiene contrato por todo el 2024, al igual que otros 11 futbolistas.

“Seattle Sounders FC anunció hoy que está ejerciendo las opciones de contrato de 2024 de 10 jugadores, lo que coloca la plantilla actual del club en 22 jugadores contratados de cara a la próxima temporada. Tras la conclusión de la campaña 2023, los Rave Green han entrado oficialmente en la temporada baja 2023-2024, con los preparativos en marcha para el próximo año”, se lee en el comunicado del club.

Así pues, Josh Atencio, Xavier Arreaga, Jacob Castro, Yeimar Gómez Andrade, João Paulo, Jackson Ragen, Paul Rothrock, Albert Rusnák, Dylan Teves y Andrew Thomas fueron los que renovaron por un año más; mientras que Cody Baker, Reed Baker-Whiting, Léo Chú, Stuart Hawkins, Sota Kitahara, Danny Leyva, Jordan Morris, Nouhou, Alex Roldan, Cristian Roldan, Raúl Ruidíaz y Obed Vargas, tienen un vínculo vigente.

Del mismo modo, Seattle Sounders confirmó que Stefan Cleveland, Ethan Dobbelaere, Héber, Abdoulaye Cissoko, Stefan Frei, Nicolás Lodeiro, Fredy Montero y Kelyn Rowe, no seguirán más en la institución. De momento, el plantel tiene 22 jugadores y posiblemente durante las próximas semanas tengamos novedades sobre fichajes. Eso sí, nuestro compatriota será el único delantero del equipo junto a Jordan Morris.

Por otro lado, recordemos que a raíz del centenario de Universitario de Deportes surgió el rumor de que Raúl Ruidíaz podía pegar la vuelta, no obstante, esto quedó totalmente descartado con el anuncio de este lunes. Las expectativas del atacante de 33 años siguen estando en el extranjero, lo cual no quita que esté en sus planes volver al club del cual es hincha en un futuro no muy lejano.

En la ‘U’ siempre fueron conscientes de que el regreso de la ‘Pulga’ estuvo muy lejos de sus posibilidades, no solo por el contrato que tiene con Seattle Sounders, sino también por su elevado salario, tal como lo confirmó Manuel Barreto, director deportivo ‘merengue’, en una reciente entrevista. “Es difícil que pueda llegar Ruidíaz porque le queda un año de contrato y tiene un salario importante en Estados Unidos”, sostuvo en diálogo con Tiempo Crema.

Raúl Ruidíaz llegó al Seattle Sounders en junio de 2018. (Foto: Seattle Sounders)





Los números de Ruidíaz con Seattle Sounders en 2023

Raúl Ruidíaz, quien llegó a Seattle Sounders en junio de 2018, completó 23 partidos a lo largo de la temporada 2023, divididos entre MLS (21) y Leagues Cup (2). En cuanto a sus registros, solo pudo marcar cinco goles y servir una asistencia, números muy por debajo de lo esperado ya que estuvo lesionado durante varias semanas y no encontró su mejor estado de forma. En total, en los cinco años y medio que lleva en el conjunto norteamericano, el exatacante de la ‘U’ lleva 78 anotaciones y 14 pases de gol en 144 encuentros oficiales disputados.





