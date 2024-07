El futuro de Raúl Ruidíaz sigue siendo una incógnita y los rumores de su regreso a Universitario de Deportes cada vez son más fuertes: en las últimas horas se conoció que el club crema está buscando la rescisión de su contrato - que dura hasta fin de año- para comenzar a negociar. Se sabe que su salida de Seattle Sounders no será nada fácil y, teniendo en cuenta que es el goleador histórico de la institución norteamericana, el DT Brian Schmetzer salió al frente para hablar de su continuidad.

“Él está feliz aquí. Está bajo contrato. Está trabajando duro todos los días en los entrenamientos. Me gustaría conservarlo”, declaró el director técnico de Seattle Sounders, quien dirige el equipo desde el año 2016 y ha tenido la oportunidad de ganar seis títulos con la institución. Además, ha sido testigo del desarrollo de Raúl Ruidíaz desde su llegada en el año 2018.

En Estados Unidos señalan que la relación del futbolista con su entrenador Brian Schmetzer no es de las mejores. Y es que a finales de junio, separó al atacante junto al camerunés Nouhou Tolo, sin dar una explicación exacta. De acuerdo con el portal Sounders at Heart, este incidente ocurrió en el final del partido de Seattle Sounders ante FC Dallas. El resultado fue una victoria de 3-2 para la escuadra del peruano, pero la peculiaridad fue que no celebró junto al resto de sus compañeros.

A pesar de esta suspensión temporal, el estratega dio palabras de elogio a Ruidíaz: “Hoy tuvimos una buena práctica. Raúl, si quiere jugar con energía y puede mostrarme que todavía puede anotar, lo quiero. Es el goleador histórico del club, tiene mucho valor todavía esta temporada y va a aprovecharlo al máximo”.

Desde su llegada en 2018, procedente de Monarcas Morelia, el peruano de 33 años es jugador franquicia de la institución y suma 86 anotaciones: “A Raúl lo hemos visto crecer, él es un gran chico y está madurando en un adulto; él nos va a ayudar en muchos más partidos de esta temporada y va a estar aquí”.

La actualidad de Raúl Ruidíaz no es la de algunos años, este 2024 volvió a despertar su olfato goleador. Después de que el año pasado sufriera algunos problemas físicos y solo anotara cinco goles en 24 partidos, esta temporada marcó ocho tantos en 19 encuentros disputados en la MLS y US Open Cup.

Los refuerzos de Universitario

No cabe duda de que Universitario de Deportes quiere el bicampeonato en el año de su Centenario. Y su primer paso fue ganar el Torneo Apertura 2024 y para mantener ese camino, es necesario que Fabián Bustos cuente con más de una carta clave. Sobre todo en ofensiva. Por lo pronto, para esta segunda parte del certamen ficharon a Gustavo Dulanto y Gabriel Costa; y en las últimas horas se confirmó la partida de Diego Dorregaray al Apoel Limassol de Chipre.

Volviendo al caso de Ruidíaz: la llegada del delantero nacional no es un tema reciente y la operación parece que está tomando más fuerza, aunque en el club merengue necesitan que la ‘Pulga’ consiga la rescisión de su contrato con Seattle Sounders. Para lograrlo, existe la intención de pagar un valor aproximado de 1 millón 200 mil dólares.

Este dinero no saldría directamente de Universitario porque ya consiguieron un sponsor que pueda cubrir este monto. En caso se concrete, Jean Ferrari -administrador de la institución crema- viajará a Seattle para cerrar toda la operación. En cuanto a los registros que dejó en Universitario, Raúl debutó profesionalmente en octubre del 2009 bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Desde entonces, a pesar de su juventud, no paró de escalar posiciones hasta convertirse en el referente de ataque de los merengues. Contabilizando sus tres etapas en el club, acumuló 80 goles y 24 asistencias en 178 compromisos.





