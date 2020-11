Los goles y grandes actuaciones de Raúl Ruidíaz en la MLS 2020 (en 18 partidos registra 12 tantos) sirvió para que sea incluido en el equipo ideal de la liga profesional estadounidense. El delantero de Seattle Sounders obtuvo ese reconocimiento y expuso su su alegría en conferencia de prensa del equipo.

“Estoy feliz, muy contento y orgulloso de mi mismo, por todo lo que he venido haciendo este año. Uno siempre, cuando llega a un club, solo piensa en aportar al máximo para que el equipo sume una estrella y, que se den estas cosas, de estar en el once ideal del equipo de toda la liga, me hace sentir orgulloso”, aseguró Ruidíaz.

Además de la ‘Pulga’, Jordan Morris y Nicolás Lodeiro, también de Seattle Sounders, integran la relación. “Estoy con dos compañeros míos, hemos tenido muy buena química, lo hemos demostrado partido a partido y hacemos el mejor esfuerzo para que esto funcione. Así que por esa parte, estoy muy feliz y muy contento”, añadió.

Por otro lado, el delantero de la selección peruana advirtió de la peligrosidad de LAFC, rival del martes en los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS. “Todos los partidos son diferentes, hoy venimos en una buena posición encima de ellos, pero no deja que el LAFC sea un mal equipo porque tiene muy buenos jugadores, buen plantel y un buen entrenador, será muy difícil”, comentó.

Hasta ahora, Raúl Ruidíaz ha marcado 12 goles con camiseta de Seattle Sounders en los 18 partidos en los que ha participado este año.

