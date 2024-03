Los resultados no alcanzaron. Celta de Vigo se encuentra en el ‘filo de la navaja’ con 24 puntos en la tabla de posiciones. Si bien no se encuentra en zona de descenso, está a solo dos puntos de ingresar, una situación que no ha cambiado en las últimas jornadas de LaLiga y que, en especial con la derrota por 4-0 ante Real Madrid, apresuró la salida de Rafa Benítez del club de Galicia. Esta decisión se da en medio del proceso de recuperación de Renato Tapia, quien había hallado en el DT el apoyo y la confianza para convertirse en uno de los referentes del equipo.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del club, agradeciéndole el trabajo que realizó en los últimos 33 partidos de la temporada 2023-24. Cabe mencionar que el estratega español llegó para el inicio de la presente campaña, con el objetivo de superar los números hechos en el 2022-23, ya que por poco se van a la baja; sin embargo, esta situación no cambió mucho, por lo que se despidió del equipo este martes.

“Rafa Benítez y el RC Celta separan sus caminos. Nuestro más sincero agradecimiento a Rafa Benítez y su cuerpo técnico por la implicación, honestidad y profesionalidad que han mostrado desde su llegada al club. ¡Mucha suerte y éxito en el futuro!”, publicaron en la cuenta de Twitter del club de Galicia. Asimismo, se dio a conocer un comunicado, donde dieron las razones de su salida.

Celta de Vigo anunció la salida de Rafa Benítez. (Foto: Twitter)

“Rafa Benítez y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras ocho meses de entrega absoluta y plena dedicación, pero en los que el equipo no ha obtenido los resultados esperados por el club”. Y es que, de los 33 duelos que tuvieron a cargo, nueve terminaron en victoria, nueve en empate y quince en derrota. Asimismo, en otro comunicado, detallaron que el entrenador del Celta Fortuna, Claudio Giráldez, tomará las riendas del primer equipo desde este miércoles y estará en el banquillo para el choque ante Sevilla este fin de semana.

“El entrenador porriñés saltó desde el RC Celta Juvenil de División de Honor al filial en la campaña 2022/2023, en la que, con un equipo de una enorme juventud, logró la clasificación para el playoff de ascenso. En la actual campaña, y tras 27 jornadas disputadas, el Celta Fortuna es quinto con 47 puntos”, explicaron del DT interino.

¿Qué sucedió con Renato Tapia?

A finales de febrero, Celta de Vigo dio a conocer al baja de Renato Tapia, tras sufrir una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. En palabras del propio jugador, se trata de “un desgarro de un centímetro. La verdad que muy poquito, pero era una zona en la que bueno, es mi pierna hábil y la uso bastante; entonces tenía que parar tres semanitas, casi cuatro”. Así lo dio a conocer en una entrevista para Depor.

Con esto, el ‘Cabezón’ quedó fuera de los partidos frente a Armería (ganaron por 1-0) y Real Madrid (perdieron por 4-0), incluso, se perderá también el choque ante Sevilla (programado para el domingo 17 de marzo). Esto, evidentemente, lo dejó fuera de la convocatoria de Jorge Fossati, quien dio a conocer su lista de convocados el último lunes 11 de marzo, para los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana, los próximos 22 y 25 de este mes.

El volante nacional tiene la esperanza de retornar pronto a las canchas, más aún, porque el equipo necesitará de un par de piernas más para evitar que caiga en el descenso (están en el puesto 17 a dos puntos de ingresar a la zona de baja). “Ahora estoy con una lesión, pero sigo pensando lo mismo, tratando de trabajar para ponerme al 100 % y así volver a ayudar al equipo”, contó a este medio [ leer aquí ].





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO