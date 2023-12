Renato Tapia se ha convertido en un jugador versátil, no solo por su buen pie y lectura del campo durante un partido, también por lo sencillo que se ha vuelto los cambios de posición para él. Si bien no fue invento de Juan Reynoso que el volante nacional pase a ser central, se puede destacar que en más de un encuentro de la Selección Peruana fue clave como zaguero (más allá de que los resultados no acompañen a la bicolor en el arranque de las Eliminatorias). Ahora, con Celta de Vigo, esa libertad para desplazarse y apoderarse de la cancha hicieron que sea elegido como el mejor jugador del duelo entre Celta de Vigo vs. Cádiz.

El último lunes, por la fecha 15 de LaLiga de España, el ‘Cabezón’ ingresó de titular para el choque ante Cádiz, un duelo importante, por ser de local y porque el elenco de Galicia debía sumar de a tres para salir de la zona de descenso. En medio de ello, el rival supo ganar terreno, por lo que a los 16′ Christopher Ramos puso el primer tanto para el rival.

Dicho golpe despertó al equipo de Renato Tapia, incluyéndolo a él, quien asumió mayor liderazgo, tanto en la volante defensiva y apareciendo también de defensa. De acuerdo con SofaScore y su mapa de calor, el jugador peruano tuvo mayor participación del mediocampo, donde acumuló 105 toques y con un 89 % de pases acertados.

Renato Tapia fue elegido como mejor jugador del duelo del Celta de Vigo frente a Cádiz. (Foto: Twitter)

Ello, sumado a los pases largos completados (7 de 8), los duelos en suelo ganados (3 de 5), así como las dos faltas que generó, lo llevaron a ganarse el puntaje de 7.4 y, a su vez, el de mejor jugador, de acuerdo a la cuenta oficial del club español. “¡Su primer MVP de la temporada! Renato Tapia, mejor jugador del #CeltaCádiz”, publicaron en el Twitter del Celta de Vigo.

La temporada de Tapia con Celta

Renato Tapia no empezó la temporada como esperaba con Celta de Vigo. Los primeros dos partidos estuvo de suplente y sin sumar minutos. Para la fecha 3 llegó a estar presente en los 13′ finales del compromiso ante el Real Madrid (actual puntero de la tabla). Tras ello, el jugador de la Selección Peruana estuvo en tres partidos más desde el banquillo, hasta volver a la titularidad.

En total, el mediocampista de la bicolor lleva siete partidos por LaLiga (de 15 posibles), acumulando un total de 286 minutos. También disputó un partido por la Copa del Rey frente a Turégano CF, donde los de Galicia se quedaron con el triunfo por 4-0. En dicho cotejo jugó 26′.





