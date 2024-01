En las últimas semanas, el nombre de Renato Tapia apareció en los medios españoles debido a una gran pregunta: ¿Se queda o no en Celta de Vigo? Con el inicio de este año, el jugador obtuvo el poder de negociar su salida, sin tener algún obstáculo por parte del club de Galicia, ya que su contrato vence a mediados de este 2024. Sin embargo, ¿cómo poder dejar ir al mejor jugador de las últimas jornadas (tiene más de cuatro partidos elegido como el MVP de la fecha) y que ha demostrado ser crucial para el equipo? Los números hablan por sí solos, así como los hinchas, quienes votaron por él para ser el mejor jugador del mes de diciembre.

A través de la cuenta oficial en Twitter del Celta, se dio a conocer un video donde compartiron la grata noticia y que da a conocer qué opina el seleccionado nacional de este galardón. “Muchas gracias Estrella de Galicia (marca cervecera que auspicia al club español) y a toda la afición que votó por mí”, arrancó su discurso el jugador, quien además tiene en su colección el premio a mejor jugador del mes de setiembre, octubre y noviembre.

“La verdad que un mes de trabajo duro donde los resultados han ido encaminándose, pero creo que sin el esfuerzo del equipo, no solo a nivel futbolístico, sino también moral, no hubiese podido lograr esto, así que vamos por más”, comentó el peruano, quien a inicios de año cumplió 100 partidos en LaLiga, siendo el choque ante Mallorca, el último sábado, donde casi anota un golazo de tiro libre.

Asimismo, agregó que “han sido meses muy duros para mí, pero siempre supe que el esfuerzo y la dedicación que le puse en cada entrenamiento y, sobre todo, con el apoyo de mis compañeros, me llevaría a un momento así. Sabía que iba a llegar. Lo conversaba hace muchos meses, cuando arrancó la temporada, que esto pasaría y llegó. El premio no es lo más importante, sino el reconocimiento al esfuerzo”.

Tras cuatro meses consecutivos de ser elegido el mejor jugador, Tapia admitió que todo ello ha sido gracias al apoyo incondicional de los hinchas. “Han sido meses muy bonitos. He recibido mucho apoyo y cariño de la gente, algo que se lo agradezco, porque sin ellos el equipo no funcionaría, no iría hacia adelante, así que muchas gracias”, afirmó el peruano.

“Se siente el cariño de la afición de Celta de Vigo, no solo en casa, también afuera. El último partido ante Palmas de Mallorca de visita fue espectacular. La gente estuvo en todo momento, así que esperemos que lleguen también para el siguiente duelo ante Real Sociedad”, enfatizó. Cabe señalar que el siguiente duelo del Celta es este miércoles frente al Valencia, por la Copa del Rey, mientras que el choque ante Real Sociedad será este sábado, por la fecha 21 de LaLiga.

Respecto al presente del equipo, no dudó en sostener que “se ha mejorado muchísimo en todas las líneas. También hubo muchos jugadores que individualmente han subido su nivel y creo que eso también ayuda al grupo y a que sienta confianza, se sienta mucho mejor cuando se tiene el balón y, sobre todo, defensivamente se sienta más fuerte”.

Celta de Vigo se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones de LaLiga, a solo dos puntos de la zona de descenso a ocho fechas a que culmine el torneo español. Ante Real Sociedad, que se ubica en el sexto lugar, el club de Galicia espera conseguir un triunfo que le permita estar más lejos de los últimos puestos, aunque para ello deberán sacar todo su arsenal y lucirlo en su estadio de Balaídos, para conseguir avanzar. La cita es este sábado desde las 3:00 p.m.