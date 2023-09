A pesar de que realizó una buena actuación en la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026, Renato Tapia no ha podido conseguir un lugar en el once titular del Celta de Vigo. El mediocampista peruano no ha disputado más de 20 minutos en las primeras seis fechas de LaLiga 2023-24 (solo tuvo rodaje ante el Real Madrid, por la jornada 3). Este poco tiempo de juego podría afectar su rendimiento de cara a los próximos partidos de la Selección Peruana (ante Chile el 12 de octubre y ante Argentina el 17 de octubre).

El último sábado, el cuadro celtista sufrió una remontada ante el FC Barcelona: ganaba 2-0, pero cayó 3-2 tras los goles de Robert Lewandowski (2) y Joao Cancelo. Luego del encuentro, el nombre del ‘Cabezón’ se volvió tendencia en las redes sociales. ¿El motivo? Muchos usuarios mostraron su descontento con la decisión del DT de no darle minutos de juego al mediocampista.

Hagamos un recuento: Renato estuvo en el banco de suplentes en las primeras dos fechas (ante Osasuna y Real Sociedad); luego llegó el duelo ante Real Madrid y Rafa lo hizo ingresar al minuto 77 de juego; después, en la cuarta fecha, ingresó en el tiempo de descuento ante Almería. Finalmente, tras las Clasificatorias, entró en el tiempo de descuento ante Mallorca y no tuvo minutos ante el cuadro blaugrana.

Tapia está disputando su cuarta temporada con el Celta. A comparación de las anteriores, esta vez no está teniendo protagonismo y eso podría afectar su rendimiento. Cabe destacar que el mediocampista reveló que quiere continuar en el club español y que está a disposición del entrenador. “Yo soy un peón más, se lo dije al entrenador en mi club y en la selección. Siempre estoy con esa predisposición”, comentó.

Hace poco más de una semana, Rafa Benítez se refirió a la situación deportiva y contractual del peruano. “La situación contractual de Tapia estaba clara, él siempre dijo que quería quedarse, pero hubo equipos que mostraron interés y hubo una incertidumbre. Resuelta la situación, él entrena bien, le he visto con Perú. Juegan once, los otros esperan y tiene que crearme problemas para tomar decisiones”, apuntó.





Perú vs. Chile: horarios y canales de TV

Perú y Chile se enfrentarán el próximo jueves 12 de octubre por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido se disputará desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el estadio estadio Monumental David Arellano. Según los derechos televisivos, el duelo se podrá ver en territorio peruano por las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD).

