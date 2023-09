A fines de los años 90 un joven Michael Owen comenzó a hacerse un nombre en el Liverpool. En la temporada 1998-1999 marcó 23 goles en 40 partidos y lo llamaron el “Chico Dorado”. A miles de kilómetros de distancia, en Sullana, don Le Farfán decidió ponerle Owen de nombre a su hijo quien llegó a este mundo un 27 de noviembre del 2000. Su destino sería ser delantero a tal punto que hoy juega la Copa Perú.

Owen Farfán es uno de los atacantes del Olimpia de La Unión, el campeón departamental de Piura. Su debut en la Etapa Nacional de la Copa Perú fue agridulce. Es que marcó, pero igualaron 1-1 ante Boca Juniors de La Choza de Tumbes.

Los inicios de Owen:

Owen, el peruano, comenzó su carrera en la Copa Perú en 2014 en su natal Sullana, casi un año después de que Michael Owen dejara el fútbol con la camiseta del Stoke City. Un vecino de su barrio fue el que lo descubrió.

“Hubo un campeonato en mi barrio, a los 11, empecé a jugar ahí con un vecino, estuve dos años con él y a los 14 me llevó a jugar Copa Perú jugando liga distrital en Bellavista en el Bellavista Porvenir”, contó a Depor.

Luego de pasar por varios equipos el 2022 tuvo la oportunidad de llegar a la Finalísima de la Copa Perú defendiendo a Defensor La Bocana. El “Maretazo” quedó tercero y al atacante le tocó volver a la liga distrital.

Este año estuvo cerca de volver a jugar en La Bocana. Sin embargo, los problemas dirigenciales no lo hicieron posible. Así se enroló al Ignacio Escudero. Javier Atoche, el técnico que lo tuvo el año pasado en el “Maretazo” llegó a Olimpia de La Unión y lo pidió. Su fichaje se concretó para la Etapa Departamental.

“El (Javier Atoche) me pidió para La Bocana, pero hubo temas dirigenciales y dio un paso al costado. Para Olimpia me estuvo pidiendo desde la provincial, pero hubieron temas. Con el equipo en el que jugamos la distrital quedamos subcampeones y no me quisieron dar mis documentos en la provincial. Cuando quedamos eliminados ya pude venir a reforzar al equipo”, narró.

Un nombre de crack:

Llamarse Owen es la herencia que le dejó su padre, un exfutbolista que defendió los colores de Torino de Talara en los inicios del nuevo milenio.

“Mi papá jugó en Torino de Talara pero falleció cuando yo tenía un añito, me puso ese nombre porque era muy fanático del fútbol. Él se llamaba Le Farfán. Jugó en Torino”, comentó.

Sin la presencia de su padre Owen Farfán fue criado por sus abuelos paternos. En su barrio sabían de su nombre y lo llamaban como al exfutbolista inglés. “Por mi barrio siempre hablaban sus amigos de mi papá que me había puesto ese nombre por el jugador. Me decían Michael”, agregó.

Owen Farfán tiene 22 años y juega de delantero en Olimpia FC. (Facebook Olimpia FC)

Sin embargo, asegura que sus características son distintas. Owen Farfán mide un metro ochenta y dos centímetros y se considera un “delantero de aguante”. De hecho, en La Bocana lo bautizaron como “El Tanque”.

Contra Boca Juniors de La Choza marcó de cabeza. Esa es otra de sus virtudes. “He visto videos de Michael Owen. Es un jugador muy técnico. Ahí hay alguito de él (risas), somos de características distintas”, manifestó.

Su apellido también hace que atraiga miradas. Muchos lo relacionan con Jefferson Farfán pese a que no tienen vínculo. “El año pasado cuando marqué con CESA Óscar Del Portal dijo “Owen Farfán” hasta el nombre vende”, sostuvo.

Objetivo claro:

En su segunda Etapa Nacional de la Copa Perú Owen Farfán espera lograr el ascenso con Olimpia de La Unión, un cuadro popular en el Bajo Piura. Para lograrlo tienen jugadores de experiencia como el arquero Alexander Araujo, los volantes Rubén “Bebe” Valladares y Kelvin Alcalde y el atacante Raúl Cunya.

“Lo que queremos es lograr traer el fútbol profesional a La Unión. Olimpia acá en el Bajo Piura es como si en Sullana hablaras de Alianza Atlético, en Talara de Torino, en Piura de Grau”, dijo.

Entre sus objetivos personales está “llegar al fútbol profesional para hacerse un nombre”. Aunque con solo 22 años se permite soñar. “Por ahora mis metas son jugar fútbol profesional y luego ver si puedo emigrar al extranjero o jugar en la selección”, disparó.

Ese es Owen Farfán, un delantero que promete dar que hablar este año en la Copa Perú, un tipo que debe su nombre a Michael Owen, el goleador con pasado en el Liverpool y Real Madrid.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR