Celta de Vigo no atraviesa su mejor momento en LaLiga. El club de Renato Tapia se ubica en el puesto 18 del torneo español, con solo nueve puntos en 15 partidos. Si bien la temporada aún no culmina, es urgente que se apliquen cambios, para que el equipo no tenga que pelear su permanencia en Primera, como sucedió la temporada pasada. Al respecto, el volante nacional habló sobre ello y precisó que todo está en cancha de los jugadores.

“Ahora las cosas no nos están saliendo como nos gustarían, pero tenemos que seguir trabajando. Estamos en ese momento en el que los errores nos están penalizando mucho, pero hay que seguir. No queda otra que pensar ya en el próximo partido”, comentó el centrocampista en diálogo con los medios del club.

Asimismo, ratificó su compromiso con el elenco de Galicia, al afirmar que “estoy aquí para sumar”. Por lo que sí mostró incomodidad fue por el resultado que se tuvo en el último duelo contra Cádiz, donde precisamente fue elegido como el mejor elemento del partido.

“No es fácil jugar contra un equipo que mete a tanta gente detrás del balón. Lo intentamos, pero nos faltó mover con más velocidad la pelota de lado a lado para encontrar el momento de poder entrar con ese pase filtrado o chutar a portería”, indicó.

El mejor jugador del partido

De acuerdo con SofaScore y su mapa de calor, el jugador peruano tuvo mayor participación del mediocampo, donde acumuló 105 toques y con un 89 % de pases acertados, en los 90 minutos que jugó. ”Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros saben que yo estoy aquí para sumar cuando me venga la oportunidad. La tuve en este partido e intenté dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”, dijo nuestro compatriota.

Ello, sumado a los pases largos completados (7 de 8), los duelos en suelo ganados (3 de 5), así como las dos faltas que generó, lo llevaron a ganarse el puntaje de 7.4 y, a su vez, el de mejor jugador, de acuerdo a la cuenta oficial del Celta. “¡Su primer MVP de la temporada! Renato Tapia, mejor jugador del #CeltaCádiz”, publicó el club en Twitter.

La temporada de Tapia con Celta

Renato Tapia no empezó la temporada como esperaba con Celta de Vigo. Los primeros dos partidos estuvo de suplente y sin sumar minutos. Para la fecha 3 llegó a estar presente en los 13′ finales del compromiso ante el Real Madrid (actual puntero de la tabla). Tras ello, el jugador de la Selección Peruana estuvo en tres partidos más desde el banquillo, hasta volver a la titularidad.

En total, el mediocampista de la bicolor lleva siete partidos por LaLiga (de 15 posibles), acumulando un total de 286 minutos. También disputó un partido por la Copa del Rey frente a Turégano CF, donde los de Galicia se quedaron con el triunfo por 4-0. En dicho cotejo jugó 26′.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO